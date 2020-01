El padre de Meghan Markle, decepcionado con la renuncia de los duques de Sussex

La renuncia de los duques de Sussex a ser miembros de la corona británica se ha cocinado a fuego lento. Pero, finalmente –y como los más entendidos ya preveían–, ha acabado por ver la luz. Y es que la de Meghan y Harry es una historia de amor sin héroe ni princesa en apuros que ha llegado para romper los esquemas reales más protocolarios y poner patas arriba las normas del Palacio de Buckingham. Una decisión valiente, para muchos, que, sin embargo, a disgustado a otros tantos… Entre ellos, a Thomas Markle, el mediático padre de la duquesa.

Tal y como se han hecho eco diversos medios, el progenitor de la exactriz –con quien apenas mantenía relación después de sus polémicas filtraciones a la prensa– ha querido dejar claro su parecer. "Simplemente diré que estoy decepcionado", ha dicho en exclusiva a Us Weekly, sin entrar a valorar los motivos de los duques o las tesis en las que basa tamaña desilusión.

Unos testimonios que, sin embargo, no han sorprendido a nadie –posiblemente, ni quiera a Meghan Markle–, pues no es la primera vez que este exdirector de iluminación de Hollywood intenta avivar la polémica en torno a la vida de su hija y su yerno, quienes quieren "trabajar para ser financieramente independientes" y poder renunciar así a sus obligaciones oficiales y reales.

Thomas Markle, padre de Meghan. GTRES

Una pésima relación

Aunque Meghan Markle siempre ha intentado ser correcta y no dar demasiados detalles de la vida que dejaba en EEUU, todos los seguidores de los royal gossips fueron testigos de la deslealtad de su progenitor. Thomas vendió unas fotos pactadas que le valieron no ser invitado a la boda real y, además, granjearse una pésima relación con su hija, su yerno y un nieto al que aún no conoce. "Me gustaría que me enviaran una foto de Archie para poder enmarcarla y ponerla en mi pared junto a la de Meghan", llegó a asegurar en una entrevista al Daily Mail para dar a conocer las negativas de la duquesa a una posible reconciliación.