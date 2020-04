Meghan Markle contrata al abogado que defendió a Lady Di para librar su batalla contra la prensa del corazón

La actriz y duquesa de Sussex, Meghan Markle, quiere asegurarse el triunfo en la batalla legal que mantiene con varios medios de comunicación que publicaron mensajes que ella considera privados y que promovieron teorías hirientes sobre la relación de la joven con su padre. Para ello se ha hecho con los servicios de David Sherborne, quien ya fue abogado de la madre de su marido, el príncipe Harry.

Según informa Vanity Fair, Markle, además de con el abogado de Lady Di, ya cuenta con el bufete de abogados Schillings, que están especializados en gestión de reputación y privacidad, intrusión de medios y difamación y campañas hostiles. Otros famosos como la escritora J.K. Rowling o el esposo de la actriz Kate Winslet, Edward Abel Smith, han contratado en el pasado a este bufete.

Los duques de Sussex, comunicaban esta semana que han roto su relación con los medios The Sun, The Daily Mail, The Mirror y The Express por lo que no interactuarán con ellos, no responderán a sus preguntas y no les darán información.

Culpan a estos medios de iniciar una "campaña de noticias falsas en su contra durante tres años", entre ellas, la que aseguraba que Meghan Markle había abandonado a su progenitor sin importarle su estado de salud tras sufrir un infarto unos días antes de su boda. El juicio ha comenzado y se desarrollará por vía telemática debido a la crisis del Covid-19.

El príncipe Harry y Meghan Markle rompieron con la casa real británica y anunciaron su ruptura con sus tareas, deberes y también derechos y quisieron dejar atrás esa vida de exposición constante y sometimiento. Tras hacer oficial su salida de la Familia Real se mudaron a Los Ángeles (EE UU) donde ahora residen.