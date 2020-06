Un libro revela que el príncipe Harry se siente abrumado por la culpa al estar lejos de su familia en la pandemia

Esta semana se publica un libro titulado Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan's Shockling Split With the House of Windsor, firmado por Andy Tillett y Dylan Howard. El libro recoge los recientes hechos acaecidos en el seno de la familia real británica, como la separación de los duques de Sussex del núcleo familiar, o incluso la reciente pandemia de coronavirus.

A este respecto, el libro sostiene que las últimas semanas en Los Ángeles han sido muy duras para el príncipe, que ha sufrido un "abrumador sentimiento de culpa" por estar en Estados Unidos mientras se desarrollaba la enfermedad, y más aún cuando su padre, el príncipe Carlos, dio positivo.

Pero sobre todo, se siente aislado en California y echa mucho de menos el entorno de la familia real.

Por su parte, Meghan Markle se muestra confiada en que su marido acabará adaptándose a la vida en Los Ángeles. Mientras, ella persigue su gran objetivo: crear su propia marca personal.

La pareja se ha unido a una agencia de representación de celebridades que ya tiene en cartera a los Obama, a los Clinton, a las hermanas Williams y a Oprah Winfrey.