Pillan en una mentira a Antonio Avilés y este abandona el plató de 'Viva la vida' indignado

Aunque Antonio Avilésreconociese ser un adicto a las mentiras y pidiese perdón, sus palabras han caído en saco roto, ya que otra vez ha sido pillado en medio de una nueva mentira en el programa de Viva la vida.

En esta ocasión, ha sidoToñi Morenoquién, cansada de los cuentos de Avilés, le echó en cara ser un mentiroso. “Te hemos hecho una investigación y a lo mejor ahora sí que te vas a ir a tu casa”, llegó a decirle la andaluza.

Todo comenzó cuando el exconcursante de Supervivientesaseguró que María Teresa Campos y su nieta Alejandra Rubio estaban haciendo un reportaje juntas para una revista del corazón. En este momento, Toñi Moreno tuvo que intervenir para desmentir las palabras de Avilés con nueva información por parte de una de las implicadas.

“Me ha llamado María Teresa Campos para desmentir la información de José Antonio”, denunciaba Toñi ante la cara estupefacta que puso en ese mismo momento Avilés, mientras que algunos de sus compañeros comentaban: "Acabas de quedar fatal, de verdad".

Avilés vuelve a mentir, se indigna y se va del plató de #VivaLaVida320 💥 https://t.co/9HfTFye7rWpic.twitter.com/wb8LG12DZ1 — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) August 2, 2020

Ante esto, Toñi no dudó en recriminar al colaborador su actitud, mostrándose completamente indignada. “¿Sabes que me pasa con este señor? Que cada vez que habla de algo, no me lo creo. [...] Carmen Borrego también me ha dicho que miente”, espetaba la presentadora, a lo que Avilés respondió: “¿Que yo miento?”.

Esta fue la gota que colmó el vaso para Toñi Moreno, que no pudo contener su enfado con el joven de 23 años: "¡Que estás mintiendo, tío! Si llama María Teresa Campos, que es la protagonista de la noticia, si llama Alejandra [Rubio], si llama Carmen [Borrego], si llama Terelu [Campos] y todas dicen que ese reportaje no se ha hecho y no se va a hacer, es que eres un mentiroso".

Estos comentarios indignaron a Jose Antonio Avilés, que decidió abandonar el plató por su propio pie. "Pues, mira, como soy un mentiroso: hasta aquí hemos llegado", dijo mientras se marchaba.