Coronavirus.- Adelante Málaga pide inspecciones en viviendas turísticas para garantizar la seguridad sanitaria

El concejal portavoz del grupo, Eduardo Zorrilla, ha destacado los problemas que conlleva para la ciudadanía "el descontrol absoluto y la inacción de las administraciones local y autonómica" en relación con las viviendas de uso turístico, que ya denunciaba previo a la pandemia problemas de ruido y convivencia.

Ahora, la vecindad "está viviendo con miedo ante la falta de garantías y de controles por parte de las autoridades, como sí lo hacen con los hoteles, que cumplen unos estrictos requisitos de seguridad", ha señalado.

El concejal de Adelante, Nicolás Sguiglia, ha pedido al Ayuntamiento que "aumente la inspección y elabore un mapa de las viviendas turísticas de la ciudad", que registra 6.000 pisos legales, "pero el cálculo es que existe el mismo número de viviendas no legalizadas", ha explicado.

Además, ha solicitado que, a partir de ese mapa, "en las zonas muy saturadas se estudie el establecimiento de una moratoria de un año como mínimo para volver a otorgar licencias de inicio de actividad para viviendas de uso turístico, como lo están haciendo otras grandes ciudades".

Otra reclamación de Sguiglia ha sido la puesta en marcha de medidas más firmes contra "la competencia desleal que realizan a los hoteles y el encarecimiento del precio del alquiler que han provocado en la ciudad"; situación para la que ha pedido Zorrilla que "se pongan en marcha incentivos para estimular que viviendas de uso turístico pasen al alquiler residencial o cargas fiscales a los apartamentos turísticos y estímulos a los alquileres residenciales de largo plazo".

Carlos Carrera, vecino del Centro, asegura que "muchos vecinos sufrimos miedo porque no se toman medidas de seguridad sanitaria, incrementándose el riesgo. No tenemos personal de seguridad, de desinfección o de mantenimiento, tampoco protocolos de riesgos laborales, ya que no somos hoteles. Y si surge un brote y tienen que confinarnos a toda la vecindad, qué pasa".

Por su parte, Isabel Plaza, vecina de El Soho, ha denunciado "la falta de control y que vengan de forma continua turistas que no utilizan mascarillas en zonas comunes, ni medidas higiénicas. Incluso, a veces, se alquilan estos pisos por horas para eventos como despedidas de solteros o cumpleaños, que quiebran la convivencia sin compasión. Este es el momento adecuado para que se tomen medidas contundentes".