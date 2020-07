Erial.-Exassessor que viatjà amb Zaplana en iots de luxe:"Crec que els pagava ell. Podia fer-se càrrec sense dificultat"

Així es desprèn de la declaració que va prestar aquest assessor, en qualitat de testimoni, dins de la peça declarada secreta del cas Erial que s'està instruint pel Jutjat d'Instrucció número 8 de València i que té com a investigats, entre uns altres, al propi Zaplana per presumptes irregularitats en les adjudicacions de les ITV i del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.

Una de les línies d'investigació obertes en el procediment es refereix al lloguer de tres embarcacions de luxe els anys 2009 i 2010 que hauria gaudit Eduardo Zaplana per un total de més de 234.000 euros. No obstant açò, l'abonament d'aquesta quantitat es va fer des de dos societats alienes a ell: una d'elles relacionada amb l'empresari detingut fa un mes a Eivissa -investigat en la causa-; i una altra amb l'empresari Francisco Pérez, conegut com 'El Gasofa'. A tots dos se'ls considera que formaven part de l'entramat per a donar eixida a les presumptes comissions il·legals cobrades per Zaplana per mitjà de fons i béns.

A aquestes embarcacions, Zaplana convidava a diverses persones, entre elles un exassessor seu que ha prestat declaració com a testimoni i ha explicat que va ser convidat per l'expresident a un creuer en dos o tres ocasions per a "compartir uns dies de vacances amb vaixell". També van ser, segons va declarar, entre uns altres, l'exdiputada del PP Elvira Suanzes i la diputada nacional dels 'populars' Macarena Montesinos. "Eren persones del món de la política i no de l'àmbit empresarial", va puntualitzar.

Va indicar que no sabia qui organitzava els viatges, si bé va declarar que tots els assistents eren convidats de Zaplana. Sobre l'abonament, el testimoni també va manifestar que ell no va pagar res: "Els assistents, en ser convidats, no abonaven res. Era un tema que evidentment no es comentava, però entenc que en ser convidats d'Eduardo, era ell qui corria amb el cost del viatge. Aquests viatges havien de tindre un cost elevat i solien durar una setmana o menys", va postil·lar.

I aprofundint en el tema de les despeses, va afegir: "Entenc que els va pagar Zaplana. Mai he pensat una altra cosa perquè les notícies existents era que les seues ocupacions professionals li permetien fer-se càrrec dels pagaments sense dificultat".

EL XOFER DE ZAPLANA

Un altre dels assistents a aquests viatges va ser el xofer de Zaplana durant una mica més de dos anys i mig, qui també va declarar com a testimoni en aquest procediment. Va explicar, segons ha consultat Europa Press, que també era el patró de l'embarcació de l'expresident, encara que la seua relació personal era "prou escassa".

Va narrar que en una ocasió, la secretària de Zaplana li va cridar tres o quatre dies abans de salpar amb una de les embarcacions perquè es personara en l'aeroport d'Alacant amb les maletes preparades. Des d'allí va partir amb Zaplana i uns amics fins a Cannes en jet privat i durant el trajecte van acudir a les illes de Còrsega i Sardenya, entre unes altres.

Allí es va traslladar com a personal de confiança i la seua funció era comentar als treballadors les ordres de Zaplana en qüestions referides a destinacions, horaris o menjar. Sobre l'abonament del viatge, va indicar que ni ell ni cap dels assistents va fer cap pagament del creuer. "Crec que Zaplana es va fer càrrec de les despeses però no puc afirmar-ho amb rotunditat", va exposar.

Sobre l'embarcació de Zaplana, de la qual ell era patró, va assenyalar que la mateixa era utilitzada també per Joaquín Barceló -considerat un dels presumptes testaferros de l'excap del Consell-, encara que amb poca freqüència. I en cas d'usar-la, el normal era que fora en companyia de l'expresident. I Luis Bomant, sent propietari de l'embarcació, tampoc la utilitzava.