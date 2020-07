El tram Calp-Teulada de la Línia 9 del TRAM d'Alacant entra demà en servici

Les obres realitzades en aquest tram d'11 quilòmetres han permès renovar la via i rehabilitar els ponts del Quisi i Ferrandet, després d'una inversió d'uns 17 milions d'euros. Aquestes actuacions formen part del conjunt d'inversions previstes per la Generalitat per a completar el procés de modernització d'aquesta línia.

Amb l'obertura del trànsit ferroviari des de Calp es reobrin les estacions de Ferrandet, Benissa i Teulada, on es podrà accedir a l'autobús que enllaça amb Dénia.

Els usuaris i usuàries de TRAM d'Alacant disposen dels canals d'atenció telefònica, web i xarxes socials, així com el telèfon d'atenció al client gratuït 900 72 04 72 per a poder informar-se dels nous horaris.