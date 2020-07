Torra y Urkullu no irán a la Conferencia de Presidentes como les pedía Sánchez y evitarán así coincidir con el rey Felipe VI

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no estará presente en la Conferencia de Presidentes programada para este viernes 31 de julio en La Rioja, según ha comunicado por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Se lo ha dicho después de que el Govern haya pedido celebrarla vía telemática, una opción que el equipo del socialista ha rechazado, según informó la portavoz del ejecutivo catalán, Meritxell Budó, este miércoles.

Torra ha justificado su ausencia por la presencia del rey y porque considera que no debe desplazarse con la actual situación de la pandemia en Cataluña.

En la misiva, Torra concreta que no asistirá ningún otro representante del Govern y emplaza a Sánchez a tratar el plan de reactivación posterior a la COVID-19 elaborado por la Generalitat y otras demandas pendientes en una reunión "telemática de presidente a presidentes" la próxima semana.

El presidente catalán también argumenta que no quiere "contribuir a limpiar la imagen" de la Casa Real en referencia a la presencia de Felipe VI en la conferencia y lamenta que la Moncloa no haya negociado el contenido del encuentro.

Según Torra, la "forma" que Sánchez ha querido dar a la conferencia de presidentes y la situación actual de la pandemia en Cataluña le desaconsejan ir.

El presidente de la Generalitat asegura que no comparte que "se utilice una cuestión tan importante y grave como la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus para implicar la Casa Real", que según ha señalado, está "más cuestionada que nunca".

"Los demócratas tenemos que exigir que se investigue a la monarquía por las informaciones publicadas y se depuren responsabilidades. No nos corresponde contribuir a limpiar su imagen organizando actos vinculados a una gran crisis que ha afectado a tantísima gente en nuestro país, así como en España", argumenta. Y en este contexto, recuerda que el Parlament ha aprobado pedir la abdicación de Felipe VI.

Torra añade que durante el estado de alarma participó en las reuniones del domingo con los presidentes autonómicos porque "la urgencia y la emergencia nos obligaba a todos". Y las ha definido como unas reuniones "bien poco útiles" y ha negado que se tratara de una cooperación ni de coogovernanza. En este contexto, el presidente catalán ha reivindicado que la relación del Govern y el Gobierno tiene que ser bilateral.

El presidente de la Generalitat también lamenta que ni el vicepresidente del Gobierno, Pere Aragonès, ni la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, han podido negociar con la Moncloa el contenido de la conferencia de presidentes, tal como el mismo Torra se los encargó. Y por todo ello concluye que la decisión de no asistir corresponde a una "razón de eficacia" en un momento en que, según ha remarcado, dedica el cien por cien de su tiempo a luchar contra los rebrotes de la Covid-19 y sus consecuencias.

En la carta, el presidente catalán afirma que hasta ahora no se ha resuelto "ninguna de las propuestas" que ha ido haciendo su gobierno en materia económica y pone como ejemplo que no ha recibido ninguna respuesta del presidente español a la petición de activar los fondo MEDE.

Torra adjunta en la carta tres documentos: el acuerdo firmado la semana pasada con los agentes económicos y sociales catalanes; el plan de reactivación económica y protección social aprobado por el Govern y que prevé un gasto de 31.000 millones de euros en los próximos años; y un documento con las demandas concretas de todos los departamentos de la Generalitat.

Otro de los argumentos para quedarse en Barcelona es la situación "muy complicada" de la pandemia en Cataluña. En los "días críticos", Torra defiende que el presidente es el primero que tiene que dar ejemplo en la restricción de movimientos. "Ahora es momento de trabajar y no de hacerse fotografías", concluye.

Torra acaba la carta solicitando a Sánchez una reunión telemática "de presidente a presidente" la semana que viene para tratar los temas de los documentos que le envía. "No escatimaremos ningún esfuerzo por el bien de Cataluña y su gente", añade.

Urkullu mantiene su postura de no acudir a la conferencia

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, mantiene su posición de no acudir a la Conferencia de Presidentes prevista para este viernes en La Rioja porque se sigue sin fijar una "fecha" para celebrar la Comisión mixta del Concierto, en la que se debe fijar la capacidad de endeudamiento y el nivel de déficit de Euskadi, según han manifestado a Europa Press fuentes de Lehendakaritza.

Las mismas fuentes han señalado que no ha variado la postura que el Lehendakari expresó el pasado viernes cuando comunicó al Gobierno central que su posición, en ese momento, pasaba por no acudir a la conferencia de presidentes que el responsable del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha convocado para el próximo 31 de julio en La Rioja, "al no haberse celebrado aún la Comisión Mixta de Concierto Económico.

Este pasado miércoles, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, pedía por carta al Lehendakari, Iñigo Urkullu, que acudiera de manera presencial a esa cita y le garantizaba que la reunión de la Comisión Mixta del Concierto se celebraría "en el plazo más breve posible".

Fuentes de Lehendaritza han recordado que Urkullu dijo que no acudiría hasta que "hubiera una fecha" para la Comisión mixta del Concierto y "a día de hoy, no la hay". "No hay fecha, no va", han apuntado.

Esa posición, según han recordado, ya se trasladó el pasado viernes a la ministra de Política Territorial y Función Pública. Carolina Darias, y el pasado martes al propio presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

En este sentido, han señalado que la carta que le remitió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no contenía ninguna fecha "ni una aproximación" respecto a cuándo podría ser la convocatoria.

Por ello, insisten en que el Lehendakari no ha cambiado de idea y, respecto a si es una decisión definitiva, apuntan a que, a día de hoy y en este momento, no hay fecha para esta Comisión y, por ello, se mantiene el mismo planteamiento. "La decisión está tomada desde el pasado viernes, si no hay fecha, no va a ir", han añadido.