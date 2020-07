Ribó destaca el "moment de preocupació" pels brots de Covid i insisteix a prendre mesures sobre l'oci nocturn

El primer edil ha realitzat aquestes manifestacions en la presentació de l'informe preliminar de l'impacte del temporal Glòria en les dunes i platges de València en ser preguntat pels mitjans per la seua opinió sobre la possibilitat de tancar o aplicar restriccions en eixe tipus d'establiments.

"La meua posició és clara, crec que és convenient i hi ha persones i alcaldes que ho estan demandant però és una competència autonòmica i està bé que així siga, ja que si tinguérem la competència municipal podria ser un problema: imagina que tanquem les discoteques de València, doncs se n'anirien a les d'Alboraia o Mislata i no arreglaríem res", ha argumentat.

No obstant açò, ha remarcat que des del consistori se'n va fer "el que es puga" i, en aquest sentit, ha recordat que dilluns que ve mantindrà una reunió amb representants del sector de l'oci nocturn en "per a veure quines solucions es poden buscar".

Un dels temes que es posaran sobre la taula serà la figura de l''alcalde o alcaldessa de nit', "per a veure si una persona, a més de mediar en conflictes amb veïns, puga millorar la salubritat i seguretat de les persones". "Anem a fer el que puguem, cadascú ha de prendre les decisions que puga", ha insistit.

AIGÜES RESIDUALS

Ribó ha subratllat també les dades de restes de presència del SARS-CoV-2 en les aigües residuals, en els quals "evidentment" es registra un creixement i que solen ser "premonitoris" de cara a la setmana vinent.

En aquest punt, el responsable del govern municipal -que ha revelat que va a retardar les seues vacances, en principi de la primera setmana a la segona d'agost- estar "preocupat".

"Crec que tal com està la cosa, no a València, sinó a Espanya, a Corea i a Gran Bretanya i tots els països, hi ha un moment de preocupació. Hem d'estar tots preocupats per a poder controlar-ho", ha instat.