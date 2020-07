Los expertos, sobre la 'cartilla Covid' de Ayuso: "Puede provocar que la gente se vea abocada a infectarse"

Es la medida estrella de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, para evitar un nuevo confinamiento total que hunda la economía. Al menos, la más mediática de la batería de ideas aglutinadas en el plan "Madrid no para" que presentó ayer junto al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.

Se trata de la implantación de una cartilla de inmunidad con la que saber quién no ha pasado el coronavirus y quién sí, para que estos últimos puedan hacer "vida normal". "He pedido a la Consejería de Sanidad un proyecto experimental que simule la cartilla internacional de vacunación, de manera que quienes hayan pasado la enfermedad y tengan anticuerpos, y todas aquellas personas que se están realizando PCR, tengan la posibilidad de tener esta cartilla, que tiene su replica en la tarjeta virtual", aseguró la presidenta, que hizo hincapié en que así los inmunes podrían seguir con su vida normal.

Sin embargo, el anuncio soliviantó a la oposición, al Gobierno central y a los expertos. Desde la oposición, el PSOE de Ángel Gabilondo alertó de la posible discriminación de la medida, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo que ningún organismo internacional "lo contempla" y la Coordinadora del Tercer Sector anunció que lo llevaría ante el Defensor del Pueblo.

"No se sabe cuánto dura la inmnunidad", asegura Mario Fontán Vela, preventivista y coordinador de la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública, que en una conversación con 20Minutos advierte de que la ciencia aún no tiene las evidencias suficientes como para poner en marcha un experimento así. Es más, recuerda que Alemania lo planteó al principio de la pandemia pero no lo llevó a cabo.

Según explica, es conocido que las personas generan anticuerpos una vez contraen el virus, pero todavía no se sabe ni cuánto duran ni cómo se comportan si el virus muta y se reencuentran con él al tiempo. "No hay datos que sostengan un patrón claro sobre la generación de anticuerpos", asegura.

De esta manera, también pide tener en cuenta el factor social, pues a su juicio las personas podrían verse condenadas a contagiarse para tener un trabajo o vida social. "Si la única manera de tener defensas es contagiarte, puede que mucha gente, desesperada por hacer vida social o por recuperar su trabajo, se vea abocada a infectarse", declara. Por ello, ve que una medida así solo agrandará las desigualdades sociales y que llevarla a cabo supone "caminar sobre una pista de hielo con el hielo muy fino".

Además, también se ha de tener en cuenta la legislación vigente. El experto en derecho constitucional, Eloy García, explica que, de llevarse a cabo, supondrá el choque de las libertades de circulación con la de la Salud Pública, un proceso que llevaría semanas.

Así, critica que no se haya pedido un informe al Consejo de Estado antes de presentar el proyecto, ya que se puede impugnar y no es seguro jurídicamente. "Lo lógico es que el Estado y cuando digo Estado también hablo de la Comunidad, que tiene los medios, presente estas medidas con los informes necesarios, pero la presidenta no lo ha hecho", concluye.

Almeida sí la apoya

Ayuso sí encontró respaldo en el Palacio de Cibeles. El alcalde capitalino, José Luis Martínez-Almeida, salió en defensa de su compañera de filas. En declaraciones a los medios de comunicación, apuntó que la cartilla "no es una medida desproporcionada" y que, además, "no es una cuestión de que a uno le guste o no". "¿Después de lo pasado, después de las miles de muertes, es una medida desproporcionada", argumentó el popular.