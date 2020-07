El Gobierno no se plantea implantar la 'cartilla Covid': "Ningún organismo, ni la OMS, apoyan este tipo de medidas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha comunicado hoy a través de una rueda de prensa que se intensifican las medidas de contención del virus, ante el miedo a posibles rebrotes. Además de la mascarilla obligatoria y el cierre de terrazas a la 1.30 de la madrugada, ha anunciado la creación de una 'cartilla Covid'.

Este nuevo método entrará en vigor en septiembre, y es similar a una cartilla de vacunación, para que aquellos ciudadanos que hayan pasado la enfermedad y tengan anticuerpos, o se hayan realizado la prueba PCR, tengan registrada esa información.

Sin embargo, el ministro de Sanidad Salvador Illa, ha declarado en rueda de prensa que no tienen pensado implementar la medida a nivel nacional: "Creo que he sido muy claro. No recogemos esto en nuestros documentos y ningún organismo internacional, ni la OMS, apoya medidas de este tipo. Con la precaución de que he conocido esto por los medios de comunicación".

El responsable de Sanidad lo ha expresado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras ser preguntado por el asunto. "Ni el decreto ley (de nueva normalidad) ni el plan de respuesta temprana contempla este tipo de medidas", ha reiterado ante los medios.