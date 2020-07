Buruaga critica la "falta de acción" de Sánchez frente a los rebrotes y de Revilla ante la crisis

Sobre este último, ha lamentado, en concreto, que "no haya puesto una sola solución encima de la mesa" para paliar los efectos de la "profunda recesión económica" que este martes desvelan "de manera dramática" los datos de la Encuesta de Población Activa.

"Nos inquieta ver que en el Gobierno de Revilla no hay el sentimiento de urgencia que sí tenemos en el Partido Popular, que no hay una sola solución encima de la mesa", ha afirmado en nota de prensa la presidenta del PP.

"Los parados, los afectados por ERTEs, los autónomos, la industria, el comercio, el turismo y la hostelería, la educación y la cultura: todos están mirando a las instituciones de Cantabria esperando respuestas", ha agregado Buruaga, quien ha reiterado la "imperiosa necesidad" de un plan para la recuperación de Cantabria.

Según la presidenta regional del PP, Cantabria necesita "iniciativa propia", porque la autonomía tiene que ser "la coordinadora" de los esfuerzos de reconstrucción, implicación de todas las administraciones, contando con la participación de los agentes económicos y sociales y defensa de lo propio, "lo que es nuestro, de lo que nos corresponde, porque precisamente eso es creer y ejercer la verdadera autonomía", ha dicho.

Buruaga ha asegurado que el PP "no va a dejar de impulsar soluciones porque las hay". "Todo el mundo sabe que el nuestro es un partido que sabe estimular la economía y el empleo, porque cree en la iniciativa de las personas", ha apostillado.

Durante su participación en el Día de las Instituciones de Cantabria, la dirigente popular ha afirmado que el contexto actual, de "extraordinaria incertidumbre" por la crisis de salud pública y el retroceso económico, "obliga a mirar a las instituciones y a reivindicar la importancia de hacerlas funcionar con sensibilidad, eficacia y coordinación para ofrecer soluciones a los graves problemas planteados porque eso es lo que están esperando los ciudadanos".

"No es época de palabras, sino de hechos. No de declaraciones, sino de decisiones. Hay que actuar ya y no hay tiempo que perder porque no nos podemos permitir ni recaídas sanitarias ni más golpes a una economía a la que le puede costar mucho recuperar confianza, negocios y puestos de trabajo", ha dicho.

La dirigente popular ha afirmado que la principal preocupación del PP en este momento "es la falta de acción de los gobiernos de España y de Cantabria".

Buruaga ha reprochado al Gobierno de España que "siga sin tener un plan" frente a los rebrotes de la pandemia. "En apenas unos meses hemos pasado de un estado casi de excepción en el que el Gobierno concentraba todo el poder a otro en el que mira para otro lado y se lava las manos", ha dicho la presidenta y ha añadido que mientras las comunidades autónomas intentan contener los rebrotes, Pedro Sánchez y sus ministros "hacen dejación en su gestión".

En su opinión, las comunidades necesitan "menos aplausos y autobombo y más amparo y coordinación, medidas más eficaces y un marco jurídico común que proteja la salud".