La Guardia Urbana de Barcelona podrá recoger más denuncias por robos y hurtos en Ciutat Vella desde el martes

La comisaría de la Guardia Urbana en Ciutat Vella gana desde este martes mayor capacidad de denuncia con la ampliación de la Oficina de Recepción de Denuncias en un 20%, pasando de cuatro a cinco boxes en los que recoger las denuncias de los ciudadanos por pérdida de documentación, hurtos, daños, robos con fuerza y hurtos en el interior de vehículos. Barcelona cuenta con siete oficinas de estas características repartidas por la ciudad. La de Ciutat Vella podrá ahora abrir de 40 a 50 denuncias diarias.

Las instalaciones también han sido acondicionadas para poder funcionar como oficina conjuntamente con los Mossos d'Esquadra. Este modelo de cooperación entre ambos cuerpos está en marcha en la Barceloneta desde hace cinco años.

Este refuerzo en la capacidad de atender denuncias en delitos muy comunes en Ciutat Vella no incluye a los que cometan autores conocidos, pues estas han de ir precedidas de una investigación que ha de llevar a cabo el cuerpo de Mossos. Igualmente, responde a una de las quejas más habituales de vecinos y comerciantes del centro, víctimas junto a los turistas de un gran porcentaje de esta tipología de pequeños delitos del total que registra en Barcelona.

Nueva comisaría de Mossos en el Eixample en otoño

Además, el centro de la capital catalana se refuerza a nivel policial con el anuncio hecho por el conseller de Interior, Miquel Buch, el pasado viernes, de creación de una nueva comisaría y oficina de denuncias de la policía catalana en el Eixample (en la calle Aragó con Girona, en un local que hasta ahora ocupaba la Conselleria de Justícia) que podría estar operativa a partir de octubre. Era otra de las peticiones vecinales y comerciales el poner disponer de una oficina de Mossos en el centro de la capital catalana para recoger denuncias, sobre todo tras el cierre de la que se ubicaba en plaza Catalunya.

A Buch no le convenció la propuesta del consistorio barcelonés de emplazarse en la calle Nou de la Rambla del Raval, a "500 metros" de la comisaría de los Mossos de Ciutat Vella. "Lo que no haremos será poner una comisaría al lado de la otra", aseguró el conseller.

El teniente de alcalde de Seguretat del consistorio, Albert Batlle, ha indicado este lunes que no quiere entrar en ninguna "polémica" con el departamento de Buch, pero sí que ha mostrado su sorpresa por haberse enterado de esta apertura "por los medios y no por un comunicado oficial". Buch, por su parte, declaró en días previos que Interior podía "montar una oficina conjunta o hacerla solos. Nosotros abriremos una comisaría en Aragó y es decisión del Ayuntamiento venir o no".

Jaume Collboni, primer teniente de alcalde, ha querido remarcar la "absoluta sintonía a nivel operativo entre Mossos y Guardia Urbana" y Batlle ha resaltado el último operativo conjunto, que tuvo lugar el pasado fin de semana en el frente marítimo "para implementar las disposiciones de Salut, en vigor desde el pasado sábado, de cierre de locales de ocio nocturno" ante el aumento de casos de Covid en Barcelona.

Despliegue de más mossos en el área metropolitana

Batlle ha confirmado que, desde el pasado fin de semana, "hay una mayor presencia policial en las calles y que esta misma semana se desplegará una nueva promoción de agentes de los Mossos por el área metropolitana de Barcelona". El objetivo es el de "un mayor control de los requerimientos de la emergencia sanitaria".