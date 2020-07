Las emotivas palabras de despedida del exesposo de Naya Rivera: "No me creo que esto sea la vida ahora"

Cada dato que se iba a conociendo, primero sobre la desaparición de Naya Rivera y, más tarde, una vez confirmada la muerte de la actriz de Glee, sobre cómo salvó desesperadamente la vida de su hijo, Josey, era un nuevo dolor para todos los seguidores de la afamada serie. Pero también para una persona en concreto...

Ryan Dorsey, de 37 años, también actor (ha participado con Mel Gibson en Blood father o en series como Ray Donovan), lleva devastado desde que supo la noticia. No le ayudan a superarlo ni saber que Rivera dio negativo en drogas y alcohol -lo que confirma la teoría del accidente- ni que los creadores de la ficción que lanzó a la fama a la cantante estén recaudando fondos para la universidad del pequeño.

Aunque divorciados desde 2018 (estuvieron casados desde el 19 de julio de 2014, aunque un episodio de malos tratos en noviembre de 2017 de la actriz hacia el intérprete precipitó su separación), el contacto entre ambos siguió siendo continuado por el bien de su hijo, Josey Hollis Dorsey, nacido en septiembre de 2015.

Ahora, con el tiempo necesario para templar los ánimos y que las palabras puedan salir de la boca, Ryan ha querido dedicar un emotivo y desgarrador mensaje a quien fuera su esposa y madre de su pequeño, huérfano de madre tras su ahogamiento en el lago Piru, al noroeste de Los Ángeles.

"Es tan injusto... No hay palabras suficientes para expresar este hueco que se nos queda en el corazón a todos. No me creo que esto sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré. Estabas justo aquí... El día anterior estábamos en la parte de atrás nadando con Josey. La vida simplemente no es justa. No sé qué decir", comienza su texto el intérprete.

Junto a una fotografía en la que se puede distinguir la silueta de Naya junto a su hijo ante el anochecer, en actitud muy cariñosa y maternal, el actor ha dejado claro que se alegra de no haberle hecho caso a su entonces esposa en una ola cuestión: hacerles fotografías.

"Estoy agradecido por nuestro tiempo juntos y el viaje que nos unió y nos dio el niño más dulce y amable que podíamos esperar. Recuerdo que a veces te molestabas: 'Ryan, ¿puedes dejar el móvil?'. Me alegro de no haberte escuchado porque hay cientos -y probablemente miles- de fotos y vídeos que Josey tendrá para siempre", reconoce.

"Sé que su madre lo amaba más que a la vida y lo mucho que nos divertimos juntos mientras crecía. La vida se trata de buenos y malos momentos, pero Josey hace que los malos sean un poco menos malos, porque una parte de ti siempre estará con nosotros. Nunca olvidará de dónde vino. Te extrañamos. Siempre te amaremos. Te amo, Meep", le escribe Dorsey.

A continuación, el intérprete ha mandado un mensaje a sus seguidores y a las amistades que le han apoyado y ayudado en estos momentos, así como manda un consejo: "Hay paz en silencio. El tiempo en la Tierra es precioso y nunca se sabe lo que pasará. Mantened a vuestros seres queridos cerca y valorad los momentos con ellos".