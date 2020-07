El PP acusa a Sánchez de "lavarse las manos" y de recurrir a la "improvisación" ante los rebrotes

"La improvisación, los bandazos, tienen un coste altísimo y estamos comprobando hoy que este Gobierno no está a la altura de las circunstancias". El PP vuelve a endurecer su discurso contra Sánchez. En Génova, además, acusan al presidente del Ejecutivo de "no coger la mano tendida" de Pablo Casado "que lleva meses planteando un plan jurídico ante los rebrotes y un plan de choque económico, que incluía también una batería de medidas en materia turística".

Así lo ha expresado este lunes el vicesecretario de comunicación, Pablo Montesinos, que en una entrevista en Canal Sur ha dicho que Sánchez está "desaparecido y mudo" ante los rebrotes del coronavirus. "Se ha lavado las manos", sostuvo el dirigente popular. Además, recordó que Moncloa debería recoger el guante del plan jurídico que Casado presentará esta misma semana en el Congreso.

"El Gobierno no está coordinando, supervisando y trabajando codo con codo con las comunidades autónomas", sobre todo en lo referente al turismo, el sector más azotado en estas fechas por la crisis de la covid-19. "No han presentado un plan para dar certidumbre", sentenció Montesinos. En este sentido, recordó que el PP va a registrar "plan B jurídico con medidas concretas para actuar contra los rebrotes", con el fin de que "todas las comunidades autónomas sepan lo que tienen que hacer y no volver al estado de alarma".

El vicesecretario fue muy duro con la figura del presidente. "Muchos españoles al ver las imágenes de los ministros la pasada semana aplaudiendo al presidente Pedro Sánchez se están preguntando por qué aplauden y sonríen tanto cuando las circunstancias son muy complejas", esgrimió el dirigente, que reconoció que el PP "va a seguir tendiendo la mano" y al mismo tiempo ejerciendo "una oposición firme" planteando "soluciones".

Montesinos quiere que el Ejecutivo atienda las peticiones de los suyos. "Emplazamos al Ejecutivo formalmente a que escuche al presidente Casado, a que escuche nuestro plan B jurídico y nuestro plan de choque económico, que incluye una batería de medidas económicas relacionadas con el sector del turismo porque no podemos dar la temporada por perdida", terminó diciendo.