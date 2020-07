La alcaldesa de Marbella destaca el potencial de la ciudad como destino de inversión

La regidora explicó que "un equipamiento de esta naturaleza conlleva una grandísima inversión privada, pero también un respaldo institucional a todos los niveles". Además, subrayó la "seriedad y el compromiso" de la entidad blanquilla con la ciudad y que "es un gran proyecto, de ciudad y de futuro".

Por ello, agradeció el trabajo y la implicación que ha demostrado desde el "primer momento". "Cuando tuvimos la primera reunión en Alcaldía, nos hablasteis de vuestro ambicioso plan dentro del ámbito deportivo y de que queríais quedarse en Marbella y apostar por el municipio", señaló la regidora, quien añadió que "hoy se presenta este proyecto, después de muchos meses de trabajo, y ahora empieza el camino que tenemos que recorrer juntos".

La primera edil aseguró que "no cabe duda de que Marbella se ha posicionado para ser un referente en el segmento deportivo y el fútbol, dentro de la cantidad de modalidades deportivas que tenemos, es un elemento esencial".

"Si algo le faltaba a ese proyecto deportivo que pretendía impulsar el Marbella FC en la ciudad eran unas mejores instalaciones", señaló, detallando que "hemos estado trabajando durante meses para ver la compatibilidad, la idoneidad, si la localización era o no la adecuada y cómo se podían compaginar o qué podríamos hacer con otras dependencias y servicios que conviven en el actual estadio con este club".

A este respecto, especificó que "ahora empieza un camino duro, no exento de problemas que tendremos que ir solventando, pero lo importante es que este proyecto se abre a la ciudadanía para que todos lo compartamos".

Asimismo, ha considerado que este club "es un gran embajador de Marbella" y ha apuntado que "teniendo en cuenta la importancia que supone que la ciudad continúe atrayendo inversión privada y sigan creyendo en ella como potencial, es una gran garantía el proyecto que lideráis".

Por su parte, Óscar Ribot, CEO de Best of You, la empresa que gestiona el club, aseguró que el nuevo estadio de fútbol se plantea como una "joya urbanística" que será "símbolo de la ciudad". La nueva instalación tendrá una capacidad para 18.000 espectadores, con 2.000 plazas de aparcamiento subterráneo, zona comercial y hotelera. Se construirá en el lugar donde se encuentra actualmente el Municipal Antonio Lorenzo Cuevas.