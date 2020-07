Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 117 positius, quatre brots nous i 30 casos més en el de Gandia

Per províncies, el nombre de nous casos és: 15 a Castelló (1.734 en total); 35 en la província d'Alacant (4.197 en total); 50 en la província de València (6.493 en total) i altres 17 casos sense assignar que se sumen a 10 casos anteriors, ha precisat la Conselleria. La xifra total de casos diagnosticats amb PCR s'eleva a 12.451 persones.

Respecte als nous brots, el més nombrós és el d'Elda, el qual afecta sis persones i està relacionat amb l'àmbit laboral. També el de Montfort s'ha detectat en un entorn de treball, però aquest afecta tres persones.

En la Ribera de Cabanes s'ha detectat un brot de quatre casos lligats al contacte social, mentre que el brot de l'Alcora afecta tres persones d'un mateix entorn familiar.

Respecte als brots anteriors, el de Gandia suma 30 nous casos, fins als 114, mentre que a Santa Pola, solament sis de les 408 proves realitzades han donat positiu, amb el que s'eleva el total de casos relacionats amb aquest focus a 24.

D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 709 casos, la qual cosa suposa un 3,52% del total de positius. Els hospitals valencians tenen, actualment, 70 persones ingressades, set més que ahir: la província de Castelló amb 13, sense pacients en UCI; 14 en la província d'Alacant, d'ells 3 en la UCI; i 43 en la província de València, 4 d'ells en UCI.

D'altra banda, s'han donat 49 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix ja a 17.935 persones: 2.551 a Castelló, en 5.959 Alacant i 9.424 a València, a més d'1 a un cas no assignat.

No s'ha registrat cap defunció per coronavirus des de l'última actualització de dades, per la qual cosa el total de defuncions es manté en 1.477 persones. Per províncies: 227 en la província de Castelló, 513 en la d'Alacant i 737 en la província de València.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 543.601, de les quals 412.555 han sigut PCR i 131.046 mitjançant test ràpid.

29 DIES SENSE MORTS EN RESIDÈNCIES

Les residències de la Comunitat Valenciana no registren cap defunció des del 25 de juny, per la qual cosa es compleixen 29 dies sense defuncions per coronavirus.

En aquests moments hi ha algun cas positiu en 8 centres: un en la província de Castelló, un altre en la d'Alacant i sis en la província de València. En les últimes 24 hores no s'ha registrat cap contagi.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari tres residències a la Comunitat Valenciana, totes en la província de València.