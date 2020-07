El secreto está en la masa: así se prepara un bizcocho de chocolate y avellanas... con un robot de cocina

A la hora de mostrar nuestras dotes culinarias sabemos que de nada sirve preparar una comida deliciosa si no terminamos con un pase dulce que cierre semejante festín por todo lo alto. Así, controlas al dedillo las claves básicas de la repostería y, por ello, te atreves a innovar hasta con moldes aptos para inconformistas. ¡Pero si hasta te has atrevido con recetas internacionales! Sin embargo, por muchos postres que tengamos en nuestro recetario con los que logremos el aplauso de los comensales, no hay nada como saber preparar un buen bizcocho de chocolate, una opción tan válida como para ser el último pase de una comida como para convertirse en la mejor opción para disfrutar de un desayuno o de una merienda casera.

Pese a la aparente sencillez de esta receta, podemos echarla a perder con facilidad si no prestamos atención al amasado de los ingredientes. Por ello, lo mejor es contar con una ayuda extra que consiga un resultado homogéneo con una textura esponjosa y libre de grumos. Las amasadoras son capaces de lograrlo, pero, lo mejor, es contar con un pequeño electrodoméstico que, además de amasar, nos sea de más utilidad en la cocina. Nos referimos a los robots de cocina, unos dispositivos capaces de preparar por nosotros no solo postres, sino un extenso recetario. Además, son la ayuda perfecta para agilizar procesos en las cocinas ya que los robots más innovadores incluyen muchas funciones que nos facilitarán las recetas.

Aunque creas que hace falta una fortuna para conseguir tener uno en tu cocina, hay oportunidades en las que nos encontramos con un robot muy rebajado... ¡que no podemos dejar escapar! Este es el caso del MyCookTouch Black Edition, de Taurus, un dispositivo que ahora puede ser tuyo por 579 euros, ahorrándote más de 400 euros del precio original. Eso sí, solo hay 15 unidades disponibles en oferta. Además, la compra incluye, entre otros accesorios, una paleta amasadora, un accesorio que nos ayudará a conseguir unas masas para chuparse los dedos y, como prueba, la siguiente receta de bizcocho de chocolate ya avellanas.

Así es MyCook Touch Black Edition de Taurus. Taurus

La receta, paso a paso (para seis raciones)

Qué necesito

40 gramos de avellanas (tostadas y peladas)

4 huevos

180 gramos de azúcar

60 gramos de cacao sin gluten en polvo

200 gramos de margarina sin gluten a temperatura ambiente

200 gramos de harina sin gluten

1 cucharadita pequeña de esencia de vainilla

1 sobre de levadura sin gluten

Un bizcocho de chocolate... ¡delicioso!

Introduce las avellanas tostadas y peladas en la jarra del robot MyCook Touch Black Edition y activa la función de triturado durante un minuto en velocidad progresiva de 7 a 10. Una vez completado el proceso, reserva el resultado para más adelante. Ahora necesitas colocar el accesorio paleta mezcladora (incluido en la compra) en las cuchillas de la jarra del robot. Después, añade los huevos, el azúcar y acciona la función de batir, durante dos minutos a cuarenta grados y velocidad 4. A continuación, añade el cacao y mezcla todo durante dos minutos con la misma velocidad y grados que antes. Retira la paleta mezcladora y añade a la jarra el resto de ingredientes (margarina, harina, vainilla, levadura y las avellanas picadas. Ahora, activa la mezcla durante un minuto a velocidad amasado. Por último, vierte la mezcla en un molde previamente untado con mantequilla o forrado con papel de hornear para que luego sea más sencillo retirarlo. Hornea durante 30 minutos a 180 grados... ¡y a disfrutarlo!

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Taurus y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.