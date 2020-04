¿Fan de los gofres? Este es el 'gadget' que no debe faltar en tu cocina para disfrutar de una merienda perfecta

Aquellos a los que les apasione estar con las manos en la masa, no han dejado de aprovechar estos días para lanzarse a los fogones para probar con nuevas recetas, como la del pan de masa madre o la de conseguir unas patatas fritas perfectas. Sin embargo, si hay un campo donde se desenvuelven con soltura es en el de los postres y es que no hay dulce que no levante el ánimo en cualquier ocasión y, más, si está hecho por nosotros.

Si bien es cierto que tartas y bizcochos siempre son sujeto de dedicar un par de horas en la cocina, no todos los postres requieren tanto tiempo para calmar las ansias pasteleras... ¡ni los paladares más golosos! Los gofres pertenecen a este selecto club, pues lograr la masa perfecta es cuestión de dar con una receta adecuada y, para darle forma, solo hay que tener a mano un pequeño electrodoméstico que haga todo el trabajo por nosotros.

Después de una búsqueda intensiva por Amazon, hemos encontrado este modelo de Princess que, además de buen precio, tiene un sistema de volteo que permite que los gofres queden perfectos. ¿No se te está haciendo la boca agua?

La gofrera de Princess tiene un sistema de volteo para repartir la masa de forma uniforme. Amazon

Tres ventajas que la hacen especial

Dar la vuelta sin complicaciones. Gracias al diseño de volteo de este electrodoméstico de Princess, conseguir que nuestro gofre esté perfecto por ambos lados (y desmoldarlo sin romperlo) es muy fácil. Además, gracias al cierre de seguridad y su asa con sistema de frío, los accidentes caseros no tendrán lugar en nuestra cocina.

Aliada de los más pequeños. Si tus hijos están locos con la cocina y no ven el momento para ganar la independencia que, muchas veces, por su seguridad, les negamos, esta gofrera será su aliada. Con una base antideslizante para que no se caiga y con un control de temperatura automático, podrán manejarla sin peligro y derrochar creatividad con los toppings finales.

Fácil de limpiar y almacenar. Este pequeño electrodoméstico es muy fácil de limpiar gracias a su revestimiento antiadherente de calidad, que, con la única ayuda de un papel, quedará perfecta para el siguiente uso. Además, su apariencia compacta permite y sus bases planas permiten que la podamos guardar tanto de forma horizontal como vertical y en el huequito de la cocina que mejor nos venga.

