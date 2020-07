Cómo preparar un helado casero de mango en un robot de cocina a mitad de precio

Sea del sabor que sea, el helado es (con permiso de recetas saladas, como el gazpacho) el protagonista del verano. Bien sea en formato hielo (¡y con formas que nos trasladan a la infancia!) o cremoso y servido sobre un barquillo, esta receta importada, pero ya tan nuestra, hace las delicias de postres y meriendas de julio a septiembre. Un manjar familiar al que pocos se resisten pero que, sin embargo, la mayoría no se atreve a poner en marcha en sus cocinas. Y es que, ¿cómo se consigue mantecar la mezcla para que, en vez de escarcha, tenga una textura perfecta?

Quienes no estén familiarizados con esta preparación deber saber que, si queremos que el helado sea untuoso y apetecible, hay que trabajárselo (¡y mucho!). Además de procurar el equilibrio de ingredientes, hay que ser preciso con los tiempos de congelación y amasado, pues, si queremos que el resultado sea digno de un profesional, cada media hora hay que sacar nuestra mezcla del congelador, batirla para romper los cristales que se hayan formado y volverla a congelar... Y, así, tantas veces como sea necesario. Un trabajo arduo que, sin embargo, puede reducirse a la mitad si se cuenta con la ayuda necesaria... ¿Y si echamos mano de un buen robot de cocina?

Estos pequeños electrodomésticos son capaces de aunar varios pasos en un único proceso, reduciendo los tiempos de cocinado y consiguiendo muy buenos resultados. Dos ventajas a tener en cuenta que, en muchas ocasiones, quedan difuminadas por el dinero que hay que invertir en su compra... ¿O no? El MyCook Touch Black Edition, un renovado modelo inspirado en el Touch, está a un precio irresistible. Hasta el próximo 15 de julio, los lectores de 20MINUTOS pueden comprarlo con más de un 40% de descuento; es decir, con un ahorro de 400 euros. Eso sí, sólo hay 15 unidades: ¡corre, que vuelan!

Así es MyCook Touch Black Edition de Taurus. Taurus

Si no has podido evitarlo y has hecho clic para ser el siguiente afortunado en disfrutar de un robot de cocina, debes estrenar a tu nuevo gran amigo culinario con la receta que te hizo incorporarlo a tu cocina: ¿qué nos dices de un helado de mango y plátano bajo en grasas... pero alto en sabor?

La receta, paso a paso

1 Ingredientes Para preparar este helado refrescante necesitamos dos mangos maduros y un plátano maduro. No es necesario incorporar azúcar porque ya es muy dulce.

2 Elaboración Aunque esta receta se elabora en apenas unos minutos, tenemos que tener prevista previamente la fruta cortada y congelada para que el helado tenga la textura adecuada. Una vez conseguido, debemos introducir en la jarra las frutas congeladas y activar el modo turbo para triturar todo. Si la fruta se ha congelado en bloque, basta con mojar un cuchillo en agua caliente para poder cortar por porciones y que el turbo las triture de forma fácil.

3 Servir... ¡y listo! Puedes servirlo en forma de ‘quenelle’, de bola, en vaso, acompañado de unas galletas y decorarlo con frutos rojos, unas hojas de menta o todo lo que se te ocurra.

