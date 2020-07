Joaquín Prat, a Amador Mohedano por su guerra contra las Campos: "¿Qué más vas a contar que no hayas dicho ya?"

La guerra personal de Amador Mohedano contra su sobrina, Rocío Carrasco, ha pillado en el fuego cruzado a la familia Campos, amigas íntimas de la hija de Rocío Jurado. Los ataques y réplicas entre ambas partes han cubierto la parrilla de varios programas del corazón durante estos últimos días.

El hermano de 'la más grande' ha respondido a las declaraciones de Carmen Borrego y Terelu Campos y ha explicado que, por el momento, prefiere no dar más vida al conflicto; eso sí, aprovechó la ocasión para lanzar una pulla a la matriarca de la familia. "No voy a decir nada, no quiero que a María Teresa le dé algo, está mayor", comentó el ex de Rosa Benito.

El presentador de la sección de sociedad en El programa del verano, Joaquín Prat, ha querido dar un toque de atención a Mohedano: "Es de muy mal gusto ese comentario". La veterana periodista se ha querido mantener, por el momento, al margen de la disputa pública y no ha respondido al hermano de la Jurado.

El periodista ha criticado, también, las advertencias de Amador al declarar que ya no se callará y que si las Campos cuentan algo, él responderá. "¿Qué más vas a contar que no hayas contado ya?, ha respondido Prat molesto con las declaraciones del gaditano.

El colaborador Alessandro Lecquio ha opinado que Amador Mohedano "ha encontrado un filón para explotar nuevos platós". El aristócrata mantiene que Rocío Carrasco no le responderá de manera pública, pero que la familia Campos sí.