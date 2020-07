Alessadro Lequio sufre un lapsus en 'El programa del verano' y llama "Cuescun" a la familia Suescun

El Conde Lecquio ha criticado el comportamiento de Cristian Suescún con Yola Berrocal en el último programa de La casa fuerte. El colaborador de El programa de verano ha calificado de falta de respeto la manera elegida por el concursante para dar por terminado el tonteo con su compañera de reality.

El hijo de Maite Galdeanonegó sentirse atraído por Yola y aseguró haberse sentido intimidado sexualmente. Cristian Suescún acusó a la concursante y a Leticia Sabater de haber utilizado su experiencia en realities para intentar vender una carpeta.

"Son veteranas de guerra en programas de televisión y me quisieron embaucar con la cena, no supe decirles que no, pero lo hice en plan amigos", añadió el mayor de los hermanos Suescun. "En plan de amigos tú no le tocas el peluche a mi amiga", contestó Leticia Sabater asegurando que entre ambos concursantes ha habido algo más que masajes.

Alessandro Lequio se ha molestado por las acusaciones que Suescun ha lanzado a la pareja de Yola Berrocal y Leticia Sabater. "Los realities son el modus viviendi de la familia Suescun. La familia "Cuescun" no es ejemplo de nada y mucho menos de no dar juego en concursos, cuando son los reyes", ha comentado el tertuliano.

"Has dicho 'Cuescun'", ha apuntado una de las compañeras del aristócrata. "¿En serio he dicho eso? Disculpad", ha respondido apurado por su despiste el colaborador. Al parecer, el comentario de Lecquio ha sido un lapsus y no un juego de palabras malintencionado.