La marchadora María Pérez participa en Arahal en el programa 'Mentor 10' con atletas de clubes Ohmio y Oripo

La directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, Isabel Sánchez, que ha presidido el acto celebrado en la localidad sevillana, ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es que "los niños andaluces vean un referente no solo en el aspecto competitivo, que también, sino sobre todo en la formación en valores, como es el caso de María", ha informado la Consejería de Educación por medio de una nota.

Sánchez ha destacado que "Mentor 10 tiene como finalidad que los 20 deportistas que son mentores en esta segunda edición fomenten la educación en valores no sólo en las canchas, sino también en las aulas o en visitas a hospitales que también realizarán".

"La cultura del esfuerzo, la generosidad, saber perder y volver a levantarse, tener perseverancia, disciplina y trabajar en equipo son cuestiones vitales que os acompañarán en vuestra vida deportiva, pero también en la personal", ha señalado igualmente la directora general dirigiéndose a los 33 atletas, pertenecientes a los clubes sevillanos Ohmio de Arahal y Oripo de Dos Hermanas, que han participado en la actividad.

En el acto también estuvieron presentes la concejala delegada de Urbanismo, Sandra Orozco; el concejal delegado de Obras Municipales, José Javier Avecilla; y Francisco Cardador, secretario general de la Federación Andaluza de Atletismo.

María Pérez, por su parte, que logró la medalla de oro en los Campeonatos de Europa de Atletismo en 2018, ha explicado su trayectoria deportiva desde sus comienzos y la importancia que para su carrera han tenido valores como "la disciplina, el esfuerzo y la humildad, aplicables también en los estudios".

"Los estudios son una parte fundamental en la vida de un deportista.La vida de un deportista termina pronto, por lo que no hay que dejar de lado nunca los estudios. Yo me he formado y me sigo formando todavía para cuando finalice mi carrera deportiva", ha señalado también la atleta granadina.

María Pérez ha destacado algo que para ella es fundamental: "el sacrificio es la pieza clave del éxito, sin sacrificio no hay éxito", lo que recalcó ante los deportistas presentes, entre los que se encontraban dos de sus cinco mentorizados, Pablo e Isabel.

Los dos concejales del Ayuntamiento de Arahal dieron la bienvenida a María, y comentaron la importancia que tiene en la localidad sevillana esta disciplina atlética, recordando que el pasado mes de enero se celebró aquí el Campeonato de Andalucía de Marcha en Ruta Individual, precisamente la última prueba oficial en la que pudo competir María Pérez, antes de suspenderse todas las competiciones por el Covid-19.

Francisco Cardador agradeció a la Junta de Andalucía y al ayuntamiento de Arahal el celebrar una actividad del programa Mentor 10 en la localidad y destacó que qué mejor que María para ello, una de las figuras del atletismo nacional y andaluz.

Una vez finalizadas las distintas intervenciones María Pérez realizó una interesante masterclass, un entrenamiento con todos los deportistas en la pista del antiguo campo municipal de Arahal, dando una serie de consejos muy valiosos a la hora de practicar su modalidad deportiva, la marcha atlética, y corrigiendo en todo momento a los atletas para que perfeccionaran su técnica.

Mentor 10 El Programa 'Mentor10' es un proyecto estratégico que llevará de manera progresiva y en diferentes niveles la formación en valores y la promoción de los hábitos saludables a la población en edad escolar y, al mismo tiempo, constituirá un impulso notable para la formación de los talentos deportivos andaluces, gracias a veinte mentores que les guiarán en la fase inicial de sus trayectorias deportivas.

Se trata de que los niños y jóvenes que participen en este proyecto tengan la referencia de personas que han pasado por el mundo del deporte de élite, por el éxito y que lo han hecho, además, desde la base.

Además de María Pérez, los deportistas que pertenecen a este programa en su segunda edición y que se convierten en mentores del deporte andaluz son Blanca Manchón, José Manuel Ruiz, Carolina Marín, Fátima Gálvez, Damián Quintero, María Peláez, Berni Rodríguez, Lourdes Mohedano, Regino Hernández, María Pujol, Carmen Martín, José Manuel Quintero, Adrián Gavira, Josué Brachi, Juan Bautista Castilla 'Chamba', Emilio Martín, Celia Jiménez, Carmen Herrera y Rubén Alcántara.