Tierraseca insta a bancos e inmobiliarias a denunciar la ocupación ilegal de sus viviendas en C-LM "para poder actuar"

20M EP

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca ha instado a las entidades bancarias, fondos de inversión y empresas inmobiliarias que denuncien judicialmente la ocupación ilegal de muchas las viviendas vacías que tienen en la región, pues al no reclamar como propietarios el abandono de esas residencias "no se manifiestan de forma expresa contra la ocupación" y "no se puede actuar" contra un fenómeno que, según ha dicho la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, Tita García Élez, se ha convertido en un "problema social" en la región.