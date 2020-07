La situación 1 se activó al superarse de este valor durante tres día consecutivos, 18, 19 y 20 de julio, pero con el descenso de los niveles de ozono durante el día de ayer, se desactiva la situación 1.

No obstante, el Ayuntamiento recomienda a todas aquellas personas para las que no sea indispensable usar el vehículo privado, reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir y haya que realizar restricciones.