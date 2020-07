Pasajeros del metro de Barcelona, indignados por las aglomeraciones en plena ola de rebrotes

Varios pasajeros del metro de Barcelona han comentado indignados en Twitter las aglomeraciones que se han producido dentro de los vagones en plena ola de rebrotes por coronavirus.

"¿Cómo se puede evitar el contagio con un metro de la línea azul de Barcelona que va que no entra una persona más?", se pregunta uno de ellos. "Me siento indignado. No podemos evitar los contagios", añade. "¿Distancia de seguridad?", comenta otra pasajera.

Como se puede evitar el contagio con un metro de la línea azul de Barcelona que va que no entra una persona más !!! pic.twitter.com/6oZVteWgo6 — gargui 78 (@JhonnyAr2008) July 21, 2020

Metro de Barcelona en hora punta. Que alguien me explique como se mantiene así la distancia de seguridad. Luego que porqué hay rebrotes. pic.twitter.com/wzsPz6wVLc — Pеволюция🔻 (@PopulusDixit) July 21, 2020