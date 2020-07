Elaboradors busquen un nou nom per al cava valencià encara que no podran utilitzar 'Requena' ni 'València'

Des de l'associació han indicat que "la decisió final sobre el nom designat per la DO Cava per a la zona de producció compresa en el terme municipal de Requena és competència exclusivament del Consell Regulador d'eixe organisme", per la qual cosa aquesta associació ni cap altre organisme de la Comunitat Valenciana té capacitat de decisió (vot) en els plens que organitza la DO Cava a través del seu Consell Regulador.

A més, han indicat que la DO Cava ha iniciat un protocol per a modificar el plec de condicions amb les normes que proposa viticultors i cellerers en el qual es contemplen importants canvis, com el replantejament de les diferents tipologies i categories de cava i la distribució per zones per a diferenciar l'origen del producte.

En aquest procés, membres del Consell Regulador de la DO Cava s'han dirigit a diferents sectors valencians (administracions públiques autonòmiques, cooperatives, sindicats agraris i productors de cava) per a testar l'opinió de la zona a l'hora d'adjudicar el nom pel qual s'hauria de reconéixer aquesta part de la DO Cava, encara que sempre amb la limitació que suposa la impossibilitat d'emprar termes com Requena i/o València, atés que les dos paraules són d'ús protegit per les denominacions d'origen de vi Utiel-Requena i València.

Durant els últims sis mesos l'Associació d'Elaboradors de Cava de Requena "ha barrejat innombrables opcions per a tractar de trobar el terme amb el qual tant productors com consumidors reconeguen aquesta zona productora de cava".

"Ha sigut una tasca molt difícil ja que en no permetre al·ludir a l'origen real del producte, 'Requena' o, si escau, 'Valencià', es dilueix la nostra identitat. Aquests són els dos termes que ens han identificat sempre tal com resen fins a hui totes les nostres comunicacions: 'Requena és cava', 'Requena, cor del cava valencià' o 'Fira del cava valencià', totes elles definicions assumides tant per productors com per consumidors i la seua excepció ens perjudica", han indicat.

Així, l'Associació d'Elaboradors de Cava de Requena treballa en una nova proposta de nom que transmetrà al Consell Regulador de la DO Cava a través de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i en la qual "es constate de manera fefaent l'origen del producte, identifique als viticultors i professionals implicats en l'elaboració del cava de Requena i servisca per a afermar-se en els mercats internacionals amb una denominació que situe els nostres caves en el mapa de forma clara i concisa".