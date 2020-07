Rebel Wilson revela cuál es uno de los motivos por los que desea perder peso: "quiero que la gente me tome en serio"

Rebel Wilsonha desvelado cuál es una de las razones por las que se ha embarcado en su viaje hacia la pérdida de peso, y es que la actriz siente que tiene que "transformarse físicamente" para que la gente pueda imaginarla en papeles serios, y no solo como la graciosa "Fat Amy".

La australiana reveló a principios del 2020 que este año iba a ser "el año de la salud" y que estaría intensificando su ejercicio y reduciendo el azúcar y la comida basura para lograr alcanzar su meta de pesar 75kg.

Los cambios ya se están empezando a hacer visibles, y hace un mes Rebel Wilson sorprendía a sus fans con un significativo cambio en su físico tras haber perdido 25kg.

Aunque su principal motivo para perder peso es por su salud, Wilson ha confesado a The Express que siente que tiene que transformar su físico para que la gente la vea a como algo más que una actriz de comedia.

"Por alguna razón, aunque estamos en una industria muy imaginativa, es muy difícil para la gente imaginarme como una actriz seria y siento que físicamente tengo que mostrar que soy diferente", declaraba la actriz.

"Me estoy transformando de alguna manera para ayudar a transformar mi carrera. Todavía me encanta la comedia y obviamente seguiré trabajando en ella, pero originalmente me formé como actriz dramática, y esto mucha gente lo olvida", relataba.

Wilson recuerda que ella también apareció en obras de Shakespeare y Marlowe, y cuando comenta esto con la gente se sorprenden, ya que la actriz siente que no la asocian con la actuación seria y dramática porque la conocen como Fat Amy de Pitch Perfect.

La actriz también comenta que está buscando activamente papeles más serios, y que es posible que podría aparecer próximamente en una serie de la cadena británica BBC.