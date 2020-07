Laura Escanes sufre una reacción alérgica en la cara por una crema: "Los ojos no me paraban de llorar"

Laura Escanes ha pasado unas vacaciones maravillosas rodeada de su familia en la isla de Menorca. Aunque parecía que todo iba genial según las publicaciones de la influencer, ahora, ha desvelado que sufrió un accidente.

Ella y, su marido, Risto Mejide han estado haciendo diferentes planes para disfrutar todo lo que puedan de este descanso. En una de sus actividades favoritas como es coger un barco y navegar por la isla, la de Barcelona ha sufrido las consecuencias de una fuerte reacción alérgica.

Este fin de semana, la escritora ha detallado a sus seguidores este percance: “El otro día nos subimos en el barco. Me estaba poniendo crema protectora y me la puse en la cara, no sé de que manera. No era facial, pero no ponía que no se pudiera aplicar en la cara, entonces creo que fue eso lo que me pasó”.

Al pasar 15 minutos, después de aplicarse la crema en la cara, Escanes empezó a notar una reacción alérgica con "los ojos hinchados, la nariz con congestión como si tuviera un montón de mocos. Estando media hora larga en la que los ojos no le paraban de llorar".

“Pero luego con agua salada del mar se me pasó rápido, la verdad. Pero no sé, fue muy raro”, ha contado a través de su Instagram. Para demostrar visualmente el efecto, ha compartido una fotografía que se tomó “para ver si la evolución iba a peor”.