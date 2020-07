La respuesta de Amaia Montero a un tuitero tras los rumores por sus operaciones estéticas

Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, ha vuelto a acaparar todos los focos tras responder a un usuario en redes sociales después de que nuevamente las críticas contra ella se centraran en cuestionar los posibles retoques estéticos de la artista.

La cantante, cansada de los comentarios sobre su aspecto físico, ha explotado y ha decidido contestar con ironía: "¡Efectivamente! Durante el confinamiento me he hecho unas 48 o así... pero tranquila que todavía me quedan unas cuantas...", ha escrito.

Efectivamente! durante el confinamiento me he hecho unas 48 o así...pero tranquila que todavía me quedan unas cuantas ... — Amaia Montero (@AmaiaMontero) July 14, 2020

Volvió a ser objeto de críticas el pasado mes de junio, cuando decidió compartir una imagen en Instagram en la que se la veía mucho más delgada. Fue la primera fotografía que la artista publicaba tras ausentarse durante unos meses por las críticas del público sobre el contenido que publicaba, ya que consideraba que se trataba de imágenes antiguas.

"Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco", escribió la artista respondido a un fan que le exigía fotografías actuales, lo que despertó una oleada de apoyo por parte de sus seguidores.