Cs, "satisfecho" de que el Plan AIRE "vaya a crear más de 2.300 empleos en Sevilla a pesar del PSOE"

En un comunicado, el diputado provincial de la formación naranja ha recordado que "este plan se pone en marcha, pese a que el PSOE votara en contra hace dos días en el Parlamento", asegurando que esa posición no ha sido más que "votar en contra de crear empleo y por tanto mejorar la vida de muchos vecinos".

"El PSOE, con su voto negativo en la cámara andaluza, no le ha dicho no a Ciudadanos, le ha dicho no a miles de sevillanos que están esperando una oportunidad laboral y eso el PSOE de Susana Díaz tendrá que explicarlo muy bien llegado el momento", ha dicho Benjumea.

El portavoz adjunto del partido liberal en la Diputación sevillana también ha puesto en valor el "gran trabajo que ha realizado la Consejería y la Delegación Territorial de Empleo del gobierno andaluz de Ciudadanos" y "ésa es la política útil que Ciudadanos sabe hacer cuando está en los gobiernos, que es aprovechar todos los recursos disponibles en este caso fondos europeos, para generar oportunidades y empleo".

En concreto, Benjumea ha recordado que el Plan Aire pone a disposición de los ayuntamientos sevillanos un total de 30,2 millones de euros para contrataciones que comenzarán a partir del mes de septiembre y que tendrá una duración aproximada de entre seis y ocho meses, prestando "especial atención a los colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado laboral y centrando el mayor esfuerzo económico en los municipios más despoblados".

"Una vez más queda demostrado que, mientras otros han estado entretenidos en la confrontación y el boicot político", señala Benjumea, "el gobierno andaluz de Ciudadanos ha estado centrado en controlar la pandemia y en poner en marcha las medidas necesarias para amortiguar sus efectos económicos y sociales". "De esta crisis sólo saldremos salvando empleos y unidos", ha terminado diciendo el diputado provincial de Ciudadanos.