CVirus-CyL exige herramientas jurídicas para adoptar con rapidez medidas de confinamiento si hay transmisión comunitaria

Así lo ha reclamado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno acompañado por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien ha insistido en la importancia de contar con este instrumento.

Igea ha explicado la necesidad de ofrecer una respuesta rápida ante los brotes, por lo que ha reiterado que es necesario que las autonomías cuenten con este instrumento. "Cada día que pasa estamos multiplicando el riesgo, cada día sin tomar una decisión multiplicamos el riesgo, recordemos marzo, esto no puede volver a suceder, si hay que confinar una ciudad, una capital, por grande que sea, hay que hacerlo, lo que es bueno para Madrid, es bueno para Barcelona o para Valladolid, si existe un escenario de transmisión comunitaria hay que tomar medidas", ha señalado Igea.

En este sentido, el vicepresidente de la Junta ha insistido en que España no se puede permitir que la situación que se dio en marzo vuelva a suceder. "Si volviera a suceder sería imperdonable, no existe la excusa de lo imprevisto, ya sabemos lo que ocurre", ha zanjado.

En este punto, la consejera de Sanidad se ha referido al brote detectado en Valladolid con 22 afectados y sobre el que la Junta ha tenido que solicitar al juzgado que ratifique la medida de cuarentenar a los afectados, algo que debe hacerse en todos los casos en los que existe la "mínima duda" de que esta cuarentena se pueda incumplir. Sobre este caso, ahora se siguen los trámites y el juzgado ha vuelto a solicitar información sobre esta alerta sanitaria con informes médicos.

"Todo este proceso supone un tiempo y el tiempo es precioso", ha señalado Igea, quien ha asegurado que no contar con una herramienta jurídica "segura" genera "mucha inquietud". "Hay que entender que la situación no ha pasado, lo que nos ha pasado no puede volver a ocurrir por dejación, es urgente", ha reclamado el vicepresidnete, quien ha pedido también más "claridad" en las medidas de cuarentena.

Por último, Casado ha recordado que en Castilla y León en este momento se vive una situación "tranquila", pero ha reiterado que es necesario contar con instrumentos por si esta situación se "dispara". "Estamos en el momento de poderlo evitar y de poner en marcha medidas", ha aseverado.