El paviment roig ja aguaita en la nova plaça de l'Ajuntament de València

El nou paviment vermellós i antilliscant ja aguaita en la plaça de l'Ajuntament de València, que va adquirint a poc a poc aquest color. Les labors d'asfaltat continuen en aquest emblemàtic enclavament de la ciutat després de la conversió en zona de vianants d'aquesta, que ara prossegueix en una altra fase, la de renovació dels espais guanyats per al vianant.

D'aquesta manera, la que alguns han rebatejat irònicament com a plaça roja, pel color del nou sòl, escenifica el seu nou ús per als vianants, després de deixar de ser una rotonda per a cotxes i autobusos, i unifica les tonalitats de les voreres existents, de to vermellós, amb les noves zones per als vianants.

Adjudicades per l'àrea de Desenvolupament Urbà, les labors consisteixen en l'asfaltat i posterior poliment del paviment. A més, en la zona de la falla municipal, entre l'esplanada central i la font, es deixarà a la vista l'antic empedrat, que a més és més resistent a les altes temperatures a les quals cada any es veu exposat el sòl amb la cremà del monument.

Aspecte de la plaça, aquest dimecres. 20MINUTOS

El procés de pavimentació de la zona per als vianants té tres fases. La primera és la fabricació i transport per part de l'adjudicatària Pavasal de l'aglomerat dissenyat exclusivament per a la plaça amb àrids de tonalitat vermellosa, tenint en compte les tonalitats de rajoles i voreres i la seua integració en l'entorn, després del que es transporta en calent i s'estén en la superfície de manera convencional.

Inicialment, el paviment serà de color negre perquè el betum embolica els àrids rojos de la mescla. Després s'eliminarà el betum superficial per a descobrir la tonalitat original i se segellarà i reforçarà el paviment per a eliminar la porositat de la mescla.

Panoràmica de la plaça amb els treballs en marxa 20MINUTOS

L'última fase és l'acabat amb el poliment de la superfície per a deixar els àrids a la vista i donar un acabat rugós que permeta complir la normativa d’antilliscament.

La neteja amb maquinària d'aigua d'alta pressió elimina els residus de poliment, al costat de la polvorització d'una resina segelladora que reforçarà la impermeabilitat i proporcionarà un acabat decoratiu que ressaltarà les tonalitats vermelloses dels àrids.

Obres d'asfaltat en la plaça consistorial 20MINUTOS

El termini d'execució és de sis setmanes i la inversió prevista arriba a 564.940 euros per a reasfaltar 7.600 metres quadrats de les noves zones per als vianants de la plaça.