El nou asfaltat de la plaça de l'Ajuntament recuperarà la llamborda original en la zona de la falla municipal

La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha avançat que la Junta de Govern Local té previst aprovar aquest divendres el projecte d'asfaltat vermellós de la plaça de l'Ajuntament, en el marc de la conversió en zona de vianants provisional d'aquest espai. Segons ha explicat, està previst que els treballs comencen a la fi d'aquest mes i tinguen un termini d'execució de sis setmanes.

La vicealcaldessa ha destacat que amb aquesta intervenció es vol visibilitzar que la plaça és per als vianants perquè, ha advertit, encara els vianants continuen caminant preferentment per les voreres. “L'objectiu principal és adaptar la plaça a la nova situació en la qual ja no passen vehicles i retirar tant l'asfaltat negre com les marques viàries característiques de les zones de circulació”, ha ressaltat.

Per a això, ha explicat que es durà a terme la pavimentació de les zones per als vianants amb un material decoratiu d'asfalt polit de 6 centímetres, amb àrid color roig. “Una tonalitat que anirà d'acord amb les actuals voreres”, ha precisat.

Detalle de los trabajos con las diferentes zonas. Ayto. València

Els treballs previstos consistiran en demolició d'illetes, fresat del paviment asfàltic de 6 cm en tota la superfície d'actuació, i en la zona per a ubicació de la falla (connexió entre zones per als vianants al costat de la font) es procedirà a la demolició del paviment fins al descobriment de l'antic empedrat de la plaça per a la seua neteja i recuperació.

“Aprofitarem aquesta intervenció per a recuperar aquesta llamborda i fer-la visible en la zona on se situarà la plaça ja que és molt més resistent al foc”, ha explicat Sandra Gómez.

En línies generals, el projecte preveu la reparació i sanejament per a zones amb mal estat estructural del ferm mitjançant l'excavació i retirada del farciment fins a una profunditat de 80 centímetres i posterior reposició amb pica i llast amb posterior base de formigó en massa per a rebre l'aglomerat.

Una vegada realitzades les corresponents demolicions i fresat del paviment existent es procedirà a la conformació de la zona per als vianants segons tres àrees.

Tres zones diferenciades

La primera d'asfalt polit, com a paviment per als vianants entre vorera existent i la nova calçada (conversió en zona de vianants costat oest de la plaça). Amb la superfície fresada s'encintarà la delimitació de la zona per als vianants mitjançant la col·locació d'una línia de rigola de formigó prefabricat de dimensions 50x20x8 cm.

La segona secció serà de llamborda en zona d'ubicació de la falla municipal, en la qual es recuperarà i es rehabilitarà l'antic i original empedrat. Finalment, hi haurà una secció d'asfalt polit que completarà les voreres existents, convertint en zona de vianants especialment el costat est de la plaça.

D'aquesta manera, una vegada aprovat el nou reasfaltat, el termini d'execució serà de sis setmanes a comptar a partir de l'acta de comprovació del replanteig. Aquestes actuacions reasfaltaran els 7.600 metres quadrats de les noves zones per als vianants de la plaça de l'Ajuntament, amb una inversió prevista de 564.940,35 euros.

L'oposició carrega contra les obres

Des de l'oposició han criticat durament la iniciativa. "L'alcalde Ribó vol tindre la seua pròpia plaça roja enfront de l'Ajuntament i el capritx costarà als valencians més de 1,2 milions d'euros", ha afirmat el regidor del PP Carlos Mundina, qui ha criticat que aquesta partida no es destine a atendre els efectes de la pandèmia de Covid-19: "És una despesa absolutament prescindible i irresponsable", ha afegit".

El portaveu de Ciutadans (Cs), Fernando Giner, ha exigit a l'alcalde de València "que no gaste ni un cèntim més" en la plaça de l'Ajuntament. "Que els quasi 600 000 mil euros, els dedique a l'hostaleria, als autònoms, a les pimes. A eixa hostaleria que ara mateix es debat entre obrir o tancar i que a penes té clients en el centre de València. En la hosteleria del Perellonet, del Saler, de Pinedo o del districte Marítim que veu com li està costant tirar avant en plena temporada d'estiu", ha afirmat.