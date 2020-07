Mercadona inverteix 170 milions en 'Llest per a menjar' per a acabar el 2020 amb el servici en més de 650 botigues

La companyia valenciana de supermercats físics i de venda online assenyala que està recuperant de forma progressiva el servici de Llest per a Menjar, secció de plats recentment fets, paralitzat durant l'estat d'alarma decretat per la crisi sanitària de la Covid-19.

L'empresa té previst que aquest servici estiga operatiu en 200 supermercats al juliol i 500 a l'octubre, als quals caldrà sumar 150 noves implantacions abans que acabe l'any.

Paral·lelament, Mercadona ha decidit "intensificar els seus esforços i inversions" per a seguir consolidant la secció 'Llest per a Menjar' tant a Espanya com a Portugal.

Concretament, destinarà més de 170 milions enguany, la qual cosa li permetrà tancar l'any amb aquest servici operatiu en un total de 650 establiments d'Espanya i Portugal, i amb una plantilla de més de 4.000 treballadors amb formació específica en 'Llest per a Menjar'.

NOUS PLATS

Així mateix, la companyia ha ampliat l'assortiment amb nous plats saludables, com menestra de verdures o diferents tipus de peixos -orada, salmó i bacallà- amb guarnició; més entrepans com el brioche vegetal, l'hamburguesa d'Angus o l'entrepà de pernil; i un nou mostrador de Hot Deli amb un ampli assortiment de rostits, com pollastre, costelles o creïlles, on destaca el Frango, pollastre típic de Portugal.

Totes aquestes noves referències són servides en envasos sostenibles elaborats amb canya de sucre o de cartó, fruit del compromís actiu de Mercadona amb el medi ambient a "donar el sí a cuidar més el Planeta" i una aposta decidida per la sostenibilitat a llarg termini del procés, explica la companyia en un comunicat.

Afigen que, "de forma constant, la companyia realitza sessions amb els clients en el centre de coinnovació situat a Burjassot (València), amb l'objectiu d'escoltar i captar les seues necessitats per a reforçar el seu assortiment, actualment elaborat per més de 120 proveïdors especialistes, als quals la companyia espera que s'unisquen molts més".