Reforma en el Mercat i de tres jardins en el Cabanyal per 2,57 milions d'euros

El pla d'inversions per a recuperar el barri valencià del Cabanyal rebrà un nou impuls amb l'aprovació de diversos projectes que sumen una injecció de 2,57 milions d'euros. Es tracta de la rehabilitació de les façanes i cobertes del Mercat del Cabanyal i la remodelació dels jardins de Doctor Lluch, Fuente Podrida i plaça Calabuig.

Així ho ha anunciat aquest dimarts el regidor d'Innovació, Carlos Galiana, en informar sobre el grau d'execució dels fons Edusi (Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat), que compten amb finançament de la Unió Europea.

Tal com ha detallat l'edil, fins al moment, aquestes inversions per a la rehabilitació del barri, molt castigat per anys de paràlisis i degradació arran de la fallida ampliació de l'avinguda Blasco Ibáñez fins a la mar, ascendeixen a 9,8 milionsd'euros entre la proposta de despesa, el contractat i el pagat.

Galiana ix així al pas dels retrets dels grups de l'oposició municipal, molt crítics en els últims mesos amb el baix nivell d'execució d'aquests plans, fins al punt d'arribar a comprometre l'arribada dels fons.

Respecte als nous projectes, es tracta d'actuacions que s'adapten als nous criteris del Ministeri i a les quals ja se'ls ha donat llum verda des dels serveis tècnics del Consistori, segons han apuntat fonts municipals.

A més, el Consistori estudia incorporar a la Edusi la rehabilitació del teatre El Musical, la remodelació del Museu de Setmana Santa Marinera i del jardí de la plaça Verge del Castell i subvencionar la creació de l'Arxiu del Cabanyal i del Centre Municipal de Joventut del barri.

Galiana ha explicat que l'Ajuntament de València ha posat a la disposició del Ministeri tots els projectes en l'aplicació Galatea perquè puguen ser validats.

"En tan sols un any --ha incidit-- hem reestructurat tota la Edusi sobre la base dels nous criteris del Ministeri i hem informat al Govern del 100% dels projectes que volem executar. A València estem treballant bé amb l’Edusi i els fruits d'aquest treball ja comencen a ser visibles”, ha assegurat l'edil.

També una nova escola infantil

"L'últim exemple és el pas més que hem realitzat de cara a l'execució d'un altre dels equipaments públics previstos en l'estratègia Edusi del Cabanyal: una escola d'educació infantil. L'Ajuntament ha adjudicat provisionalment la redacció del projecte d'obres. La instal·lació educativa se situarà en un dels solars que en el seu moment va estar inclòs en el projecte de prolongació de l'avinguda Blasco Ibáñez", ha explicat el regidor Carlos Galiana.