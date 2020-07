Compromís critica el "ridícul" del PP contra Trenzano per la justificació de les ajudes a empreses de Francis Puig

La Fiscalia Provincial de València ha demanat al Jutjat d'Instrucció número 9 de València arxivar la causa oberta contra Trenzano (Compromís) pel control de les ajudes al valencià rebudes per a dos empreses vinculades a Francis Puig -germà del president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig- en considerar que "no s'ha acreditat, de cap manera, intenció falsària o encobriment de conducta aliena".

La denúncia, liderada per la 'popular' Eva Ortiz, demanava sis anys de presó contra Trenzano per una suposada falsedat documental en una carta que aquest va remetre a la diputada i que "segons la pròpia Fiscalia, ni es planteja si el contingut de l'escrit del querellat és contrari a la realitat, sinó que ho dona per fet".

En un comunicat, la representant de Compromís ha recriminat a la del PP "haver impulsat, conscientment, una denúncia falsa contra Trenzano" i ha destacat que "Fiscalia acusa Ortiz d'exercir reiterats esforços de la querellant per a confondre l'instructor, per a finalment afirmar que res té a veure la present causa amb uns suposats delictes de malversació".

"Des de Compromís no tolerarem indefinidament un bombardeig de denúncies falses per part del Partit Popular per a provocar la imputació dels nostres càrrecs", ha recalcat, per a avisar que actuaran "si persisteix l'assetjament personal, polític i ideològic" contra els seus càrrecs institucionals.

Al seu juí, "els 'populars' han volgut practicar una espècie de vendetta política contra Compromís per haver denunciat els seus casos de corrupció i saqueig contra els valencians".

També ha manifestat el seu "suport incondicional" al titular de Política Lingüística, amb el qual va compartir direcció general durant la passada legislatura en qualitat de sotsdirectora: "Conec a Rubén tant en el plànol personal com en l'institucional i sé de la seua absoluta integritat política".

"Aquesta no és una persecució contra ell, sinó contra allò que representa, la defensa del valencià i la bona gestió. Dos coses antagòniques a la gestió de la dreta: la defensa de la llengua pròpia i l'honradesa política".

Per tot açò, la parlamentària de Compromís ha indicat al PP que "es troba a temps de retirar la denúncia i evitar un ridícul i una afectació econòmica encara major: El ministeri públic s'ha manifestat contundentment sobre la querella i sobre la conducta dels 'populars', qualsevol batalla que la dreta pretenga mantindre sobre aquesta qüestió és aire i palla".