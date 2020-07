Espinosa de los Monteros aconseja ir al psiquiátrico al periodista Antonio Papell en 'Los desayunos de TVE'

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha desatado la polémica este martes en Los desayunos de TVE tras tachar de "intolerables" los comentarios del periodista de Vocento, Antonio Papell, en una televisión pública, además de recomendarle hasta en dos ocasiones someterse a "tratamiento psicológico".

El vicesecretario de relaciones internacionales del partido de extrema derecha ha cargado en el espacio de La 1 contra el tertuliano por considerar que el PNV es un partido "moderado".

"En realidad son activistas de la izquierda radical. Dice que el PNV es un partido de gente moderada y sensata que no es independentista y, a la vez, conecta a Vox con hechos históricos con los que no tenemos nada que ver", ha expresado el político antes de endurecer el tono.

Espinosa de los Monteros (Vox) carga contra Antonio Papell, colaborador de #LosDesayunos. por decir que el PNV es un "partido moderado". Papell responde que pondrá el asunto en manos de su abogado y que también pedirá amparo a la Asociación de la Prensa https://t.co/3ghaNGtIy8 — Los Desayunos (@Desayunos_tve) July 14, 2020

"Probablemente forme parte de un terapia que tiene él con los espectadores, pero le aconsejaría más equilibrio, prudencia y moderación y que la terapia que la lleve a profesionales de la psiquiatría", ha añadido el empresario, dejando desconcertado al presentador, Xabier Fortes, que ha tratado de calmar el ambiente: "Empieza usted fuerte. Habíamos llegado a cierto consenso".

De este modo, Fortes ha añadido que "en la mesa hay suficiente pluralidad para rebatir", pero que no se puede estar de acuerdo cuando se le dice a un colaborador que "necesita tratamiento psiquiátrico".

Papell se plantea demandar

Por su parte, Papell ha apuntado que pondrá el asunto en manos de su abogado y que también pedirá amparo a la Asociación de la Prensa. "No tengo nada que preguntarle porque nada de lo que me puede decir me suscita interés. Solo le quiero anunciar que voy a poner en manos de la Asociación de la Prensa y de mi abogado su insulto, su injuria, en la que me manda usted al psiquiatra", ha dicho.

"Defenderé mientras ejerza el periodismo que a Vox, como a los partidos de extrema derecha francesas y alemanes, hay que ponerle un cordón sanitario. Los demócratas no se pueden juntar con ustedes, no es decente", ha zanjado el periodista.