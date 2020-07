Denuncian el "abandono" y "vandalismo" tras el parón de las obras de la pista de hockey en Esteban Villegas (Retiro)

"Vallas pintadas, un montón de basura y muchos botellones". Así describe Sergio García lasvistas que tiene desde su ventana, situada frente a la plaza Poeta Esteban Villegas en el barrio de Retiro. Donde ya hace un año debería haberse construido una pista de hockey rodeada de zona verde es aún un montón de escombros "vandalizados", señala este vecino que se dice "impaciente" por el retraso de las obras.

Estas comenzaron en mayo de 2019 con la intención de estar finalizadas en el mes de julio. Sin embargo, "cuando llegó la nueva Corporación, se paralizaron durante todo el verano", denuncia a este diario el concejal de Más Madrid, Nacho Murgui. Desde entonces su grupo municipal- ahora en la oposición- ha seguido de cerca el proyecto que, como Sergio, tilda de "abandonado".

En septiembre, "nos encontramos el espacio absolutamente deteriorado, con colchones, restos de botellón y material de obra abandonado, como parlés con ladriños o cerralla con hierros al descubierto", explica Murgui. Tras meses de denuncias en los Plenos de distrito, las obras se retomaron. Fue en diciembre cuando las máquinas se pusieron de nuevo en funcionamiento y ese mismo mes, el concejal-presidente del distrito, Santiago Saura (Cs), fechó el fin de las obras para finales de 2019.

Pero estas están aún sin acabar. Es más, según relata el vecino "desde febrero no han vuelto a hacer nada". Por eso, ahora está totalmente "vandalizado", señala el concejal que ayer mismo se acercó al espacio a media mañaan: "Me he encontrado hasta un coche aparcado en el interior y varias personas reunidas".

Esta tarde llevarán de nuevo la denuncia al Pleno de distrito. Ya no solo exigirán la continuidad de las obras sino la seguridad de las mismas. La obligación de la Junta de distrito es terminar las obras, vigilarlas y hacer la recepción de la obra con todas las garantías. Pero ahora, "lo primero y lo urgente es que se cierre y mantengan las condiciones de seguridad y salubridad", exige Murgui.

Los vecinos, en cambio, confían en la finalización del proyecto. "Para los que tenemos hijos es una necesidad, porque lo único que tenemos cerca es el Retiro, apunta García. Y es, pese a que las obras estén "aparentemente avanzadas", estas "se está volviendo a deteriorar" por el parón.