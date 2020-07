L'Ajuntament de València obri en el Saló de Cristall el llibre de condolences en record de l'edil Ramón Vilar

El Saló de Cristall del consistori romandrà obert a aquest efecte aquesta jornada i la d'aquest dimarts de 10.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores, segons ha informat el grup municipal socialista, al qual pertanyia Vilar.

L'Ajuntament ha instal·lat al costat d'un gran ram de roses roges una taula en la qual es mostra una fotografia del regidor, també president del PSPV-PSOE en la capital valenciana i portaveu adjunt de la formació en el consistori; una rosa roja i els dos objectes que l'edil tenia en el seu despatx del consistori relacionats amb els seus dos grans aficions, el Llevante i els bous.

Així, es mostra un escut d'aquest equip de futbol, del qual era conseller, i el llibre 'Bous en la paret. Toros en la pared', dedicat el món de la tauromàquia per mitjà de cartells de la memòria taurina valenciana.

L'Ajuntament de València ha decretat dos dies de dol oficial per la mort de Ramón Vilar i ha ressaltat que ha sigut "durant anys una persona molt reconeguda en la política i la societat de València per la seua implicació en diferents projectes esportius i de lluita sindical, a més de la seua àmplia tasca com a regidor".

Des que es va conéixer la defunció de l'edil nombrosos representants polítics i de la societat civil han expressat les seues condolences per aquesta pèrdua, a més de recordar a Vilar tant per la seua trajectòria política com per la seua persona i tarannà.

Un d'ells, l'alcalde de València, Joan Ribó, va expressar, "en nom propi i en el de tota la corporació municipal", el "dolor" i la "tristesa" per la mort del regidor d'Hisenda i quart tinent d'alcalde de la ciutat.

"EXEMPLE DE LLUITA FERMA"

Pel seu costat, la vicealcaldessa, portaveu socialista en el consistori i secretària general del PSPV en la capital valenciana, Sandra Gómez, va assegurar que Vilar ha sigut "un exemple de lluita ferma per la democràcia, la igualtat i la justícia social". Així mateix, la responsable municipal va agrair les mostres de condolença i de reconeixement a la tasca del regidor, tant des de l'àmbit polític com econòmic i esportiu.

Ramón Vilar va ser regidor de Cultura a València en el mandat del 23 de maig del 1983 al 30 de juny del 1987, regidor del grup municipal socialista fins al 1995 i, després, regidor d'Hisenda des del 13 de juny del 2015 fins a l'actualitat.