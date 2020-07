Mor Ramón Vilar, regidor d'Hisenda a l'Ajuntament de València

El regidor d'Hisenda a l'Ajuntament de València, Ramón Vilar, va morir aquest cap de setmana a conseqüència d'un infart, segons van confirmar des del grup socialista. Vilar, de 64 anys, casat i amb dos fills, era quart tinent d'alcalde i una de les figures destacades del PSPV-PSOE en el Govern de coalició al costat de Compromís.

Nombrosos polítics van mostrar les seues condolences, entre ells el president Ximo Puig: “Des de ben jove amb la justícia i les llibertats socials a València. Sempre a l'esquerra. Sempre en el nostre record”.

L'edil va formar part dels governs socialistes de Ricard Pérez Casado i Clementina Ródenas entre 1983 i 1991. En 2015, amb la pèrdua de l'Alcaldia per part del PP de Rita Barberá, va tornar al Consistori i a l'Executiu Local, des d'on ha comandant l'àrea d'Hisenda, una de les principals de l'Ajuntament.

Fervent seguidor del Llevant UD, club del qual era conseller, taurí i afiliat a UGT, Vilar era llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València.

En els últims anys, la seua gestió al capdavant de la Delegació d'Hisenda s'ha caracteritzat per la reducció del deute municipal i per l'eixida anticipada del Pla d'Ajust per part de l'Ajuntament de València.