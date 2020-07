Vergés dice que buscará "el camino jurídico" para endurecer el confinamiento en Lleida

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha asegurado que la Generalitat buscará "el camino jurídico" para poder aplicar las medidas de confinamiento por el rebrote de coronavirus en la comarca del Segrià (Lleida), después de que la justicia haya paralizado la medida decretada por el Govern.

La intención de Salud es prohibir toda salida y entrada a Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat. No obstante, la jueza del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, en funciones de guardia, no ratificó este nuevo confinamiento, porque ve desproporcionada la resolución del Govern, cuyo objetivo "no es sino eludir la aplicación del estado de alarma parcial" y alega que ésta es una competencia estatal.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, la consellera ha afirmado que buscarán la seguridad jurídica, ha pedido a la ciudadanía que se quede en casa y salga "solo para trabajar y comprar lo necesario", y ha alertado de que el riesgo de transmisión del coronavirus en esta zona es alto.

"No tomamos medidas por gusto. No dejaremos de trabajar por la salud de la gente", ha sostenido Vergés, que ha añadido que el Gobierno es conocedor de las medidas que ha tomado la Generalitat, ya que así se lo ha comunicado al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Ha avisado de que la situación es grave como para poner "los asuntos jurídicos por delante de la gente" y ha explicado que, aunque la decisión de la jueza se pueda recurrir, los recursos tardan unos días y estas medidas se deben tomar cuanto antes mejor para evitar que los datos de contagio vayan a peor.

"La ley de Salud Pública es clara. Tenemos potestad para pedir ciertas cosas respecto a la actividad económica", ha subrayado Vergés, y ha añadido: "no entendemos que se pueda parar una cosa tan seria como esta".

Preguntada por si la situación se resolvería si el Govern pidiese al Gobierno que se aplicase el estado de alarma, Vergés ha insistido en que en el Ejecutivo central "en este marco colaborativo, son conocedores" de estas medidas, y ha calificado de mala apuesta esta vía.