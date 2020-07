La mayor parte de las sanciones en Benalmádena son por incumplimiento de ordenanzas sobre tenencia de animales

"Durante estas jornadas hemos iniciado las resoluciones de una serie de sanciones, correspondientes al periodo comprendido entre 2017 y 2020, cuyo montante asciende a más de 190.000 euros", ha precisado Marín.

Entre estas sanciones, un "50 por ciento corresponden a incumplimientos relacionados con la tenencia de animales (pasearlos sin correa, perros peligrosos sin bozales, no recoger excrementos de la vía pública) y con el depósito de material fuera de los contenedores y horarios establecidos, como poda, muebles o cartones", ha destacado Marín.

"La Policía Local ha interpuesto desde el 1 de junio al 9 de julio un total de 174 denuncias (127 en junio y 47 en lo que llevamos de julio), nuevamente relacionadas principalmente con faltas vinculadas a la tenencia de animales (52) y a depositar material fuera de contenedores y horarios (77)", ha apuntado.

El concejal ha manifestado su preocupación por esta elevada concentración de faltas en un breve periodo de tiempo, "que precisamente sucede tras el ejemplar cumplimiento del confinamiento y las fases de desescalada por parte de la sociedad benalmadense".

"No es ánimo de esta Corporación perseguir a la ciudadanía, pero sí concienciarla, y por ello siempre se apuesta por una labor informativa y de apercibimiento antes de la sanción, a la que se recurre por incumplimientos continuados", ha aclarado el concejal de Seguridad.

El concejal ha recordado que "el incumplimiento de estas ordenanzas conllevan multas que van desde los 200 euros, ante faltas leves, a los 750 euros, en los casos más graves".

"Quiero realizar un nuevo llamamiento a la ciudadanía: no sale en balde faltas como depositar podas en la vía pública, muebles fuera de horario, o no recoger las heces caninas", ha insistido Marín. "No podemos consentir que por culpa del incivismo de unos pocos tengamos contenedores repletos de muebles pocas horas después de que haya pasado el camión que los retira en el horario correspondiente", ha lamentado el edil.

Marín ha informado de las calles en las que la Policía Local ha detectado un incumplimiento más constante de estas ordenanzas. En el caso del depósito irregular de podas, muebles o basura, serían las calles Almuñécar y Acapulco, avenida Mijas y plaza Olé.

En cuanto a las faltas por incumplimiento de las ordenanzas municipales relacionadas con la tenencia de animales, serían las avenidas de la Constitución, Gamonal e Inmaculada Concepción, y calle Rambla.

"No nos gusta tener que poner en marcha estas medidas disciplinarias, pero no dudaremos en ejecutarlas en caso de incumplimientos flagrantes y reiterados: no podemos tolerar que personas incívicas no respeten la convivencia y ensucien nuestras calles pocos minutos después del trabajo realizado por los servicios de limpieza y recogida de RSU", ha insistido Marín.