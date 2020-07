La Udef assenyala que Trasgos va facturar a l'Ajuntament de València 2,8 milions entre 1999 i 2013 de manera "irregular"

20M EP

Un informe policial, elaborat per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef), assenyala que l'empresa Trasgos i altres vinculades a ella van facturar a l'Ajuntament de València 2,8 milions d'euros entre els anys 1999 i 2013 amb "mètodes irregulars de contractació", amb fraccionament de contractes, amb criteris de selecció en els quals "sempre eren majoritaris els subjectius davant dels objectius" i "per via d'urgència sense justificar", segons ha anunciat aquest divendres l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó.