Soraya Arnelas comparte una fotografía en bikini y recibe una ola de comentarios por un extraño bulto en la pierna

Lo bueno es una de las canciones del verano que ha llegado justo para levantar el ánimo, después de la situación tan triste que se ha vivido estos meses por el coronavirus. El single forma parte del disco Luces y sombras de Soraya Arnelas.

Junto con Bombai, la cantante celebra la vida al ritmo de esta pegadiza melodía y aunque ha sido difícil, el equipo se pudo trasladar a Conil de la Frontera a mediados de junio para grabar un videoclip.

Allí, pasaron unos días repletos de sol, playa, trabajo y risas, mientras media España seguía en proceso de desescalada. Asimismo, la valenciana aprovechó para hacerse muchas fotografías en las aguas paradisíacas de Cádiz que ha compartido en sus redes sociales.

En una de sus publicaciones en bikini, se observa un extraño efecto óptico en su pierna y una ola de comentarios no han dudado en destacarlo: “En la foto es verdad que sale algo en medio de las piernas un poco raro”, han repetido sus seguidores.

A estas opiniones, Arnelas no ha contestado nada, aunque no se ha callado en el momento cuando una fan ha abierto un debate sobre su peso. “Yo no peso 60 kilos”, ha señalado, asegurando que solo había sobrepasado esa cifra cuando se quedó embarazada de su hija Manuela.

“Nadie ha dicho eso, peso 58”, ha zanjado, explicando que estar tan en forma es por comer sano y hacer deporte. Un estilo de vida saludable de lo que nos suele hacer partícipes prácticamente a diario a través sus stories.