Soraya Arnelas revela que se casará en 2021 con Miguel Ángel Herrera, su pareja desde hace 8 años

Ya son muchos años amándose como para no dar el paso. Podrían haber permanecido así por siempre y nadie dudaría de que la relación que mantienen Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera es una de las más sólidas de todo el panorama español, pero lo han decidido y ya se oyen campanas de boda.

No pueden sino estar inmensamente felices, pasando una gran etapa en sus vidas (a pesar del coronavirus, claro), dado que el pasado 8 de junio cumplían precisamente ocho años juntos, desde que la representante en Eurovisión y el sevillano comenzasen su relación en 2012.

Quizá el momento más feliz de sus vidas fue el nacimiento de su hija Manuela hace tres años -los mismos que llevaba preparando su nuevo disco, Luces y sombras, que vio la luz en plena cuarentena-, aunque como también ha revelado la cantante, no descarta darle un hermanito a su hija antes de la boda que acaba de anunciar y que tendrá lugar en 2021.

Ha sido en uno de los encuentros con la revista Diez Minutos en los que la extremeña ha desvelado que ya han pensado en una fecha para el enlace, aunque aún prefiere no hacerla pública. La artista dio la buena nueva tras comentar precisamente que por culpa de la Covid-19 tres allegadas suyas (entre ellas, Chenoa) habían aplazado darse el "sí, quiero".

"Sí, me caso sí. Ya tenía mi boda puesta para el año que viene. Ocho años ya con Miguel Ángel, el padre de mi hija, y el confinamiento ha sido la prueba de fuego. El otro día se lo dije: 'lo mejor que me ha pasado en el confinamiento eres tú'", confesaba la cantante, a la que su chorbo pidió la mano el 6 de enero, aunque del año pasado.

Asimismo, ha revelado que no va a invitar a ningún artista a su boda, pidiendo perdón a la prensa por si esperaban un evento de alto copete, dado que a la mayoría los considera compañeros, no amistades, a excepción de una persona: María Villalón.

"La conocí en Tu cara me suena y me ha demostrado que es mi amiga", ha comentado Soraya, que también hablaba de la posibilidad de un nuevo miembro de la familia al hablar de la reina de la casa. "No es que quiera un hermanito, es que lo necesita. Me ha salido un poco nerviosa. Necesita un hermano para entretenerse un poco, porque no sabes lo que demanda. En la guardería, la sacan hasta dos veces al recreo para ver si calma un poco los nervios".

A sus 37 años, la cantante reconocía haber tenido momentos durante este confinamiento en los que pensaba que le iba "a entrar una depresión", aunque una buena fórmula para levantar el ánimo era pensar precisamente en la boda y en cómo le pidió matrimonio Miguel Ángel.

"Nada más despertarnos, estaba con mi hija en la cama y él fue rápido al baño a recogerlo. Me trajo un anillito muy sencillo, con un diamante, y le dije: 'si no hace falta, hijo mío, tú ya sabes que yo soy tuya'. Pero bueno, él lo quiso hacer de esa manera, le hacía ilusión y obviamente estoy contentísima".