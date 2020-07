Ayuntamiento "garantiza" que el Cooltural Go! no afectará a las especies protegidas de la EEZA en La Hoya

Así lo ha asegurado el concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, que ha señalado que las conversaciones con la dirección de la EEZA son "fluidas" y que se está "trabajando de manera conjunta" para que "se pueda disfrutar de este nuevo espacio escénico sin causar ningún perjuicio a las especies que allí viven".

La propia EEZA advirtió sobre un posible "perjuicio substancia" a las poblaciones de gacelas en peligro de extinción que se ubican en la reserva ante la programación de conciertos en un espacio "propiedad del CSIC" cuyo uso fue cedido al Consistorio, aunque este no informó de la actividad, según el ente científico, desde el que no se descarta pedir la cancelación del festival en dicho escenario si no se dan garantías al bienestar de las especies.

Cruz ha manifestado que desde el Ayuntamiento de Almería se van a implementar "todas las medidas necesarias para realizar los espectáculos con plenas garantías". Así, desde el Área de Cultura y Educación, de común acuerdo con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se ha encargado un estudio técnico-acústico, el cual "ya está en manos de la dirección del centro, cuyos resultados son positivos".

Asimismo, en la visita que realizaron la semana pasada técnicos del Área de Cultura a la Estación Experimental de Zonas Áridas "se acordó analizar los posibles puntos vulnerables a nivel de seguridad, un asunto que les preocupaba y por el que nos comprometimos a adoptar medidas para evitar el intrusismo".

"En el Ayuntamiento de Almería estamos comprometidos con el bienestar de los animales, por lo que desde el principio estamos en contacto permanente con los profesionales de este centro para que el disfrute de los almerienses en este espacio único de la ciudad siempre sea compatible con preservar estas poblaciones animales", ha asegurado el concejal de Cultura.

APROBACIÓN DE LA JUNTA

De otro lado, la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Eloísa Cabrera, ha indicado además que el Ayuntamiento cuenta con el visto bueno de su departamento para desarrollar el Cooltural Go! en la Hoya, que se incluye en el ámbito de protección del BIC de La Alcazaba.

"El Ayuntamiento de Almería lo primero que hizo fue pedir autorización a Cultura tanto para los conciertos que se van a realizar en la Plaza Vieja como los que se quieren realizar en La Hoya", ha indicado Cabrera ante los medios a los que ha apuntado que, ante la ausencia de "intervención" en el medio no se han visto "inconvenientes" para realizar la actividad.

Para la delegada, este tipo de actividades son "buenas para la zona". "Tenemos que abrir la ciudad de Almería y sacarle todo el potencial que tiene La Alcazaba y el entorno", ha añadido la delegada, quien ha afirmado que desde el punto de vista patrimonial no existe afección alguna para el monumento.