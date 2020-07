Aragón tomará una decisión sobre las comarcas en fase 2 antes del fin de semana

En declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su visita a las instalaciones del Servicio Aragonés de Salud en la Plataforma Logística de Zaragoza, Repollés ha indicado que ya comunicó antes del pasado fin de semana "que la curva epidemiológica estaba no solo estable, sino claramente descendente".

La consejera ha contado que "día a día" se va decidiendo "cuando podría ser la nueva normalidad", y tanto en los parámetros cuantitativos, como cualitativos "vamos muy bien". En el primer caso, se tienen en cuenta la incidencia acumulada de casos en los últimos siete días o en los últimos 14 y el número de casos totales, mientras que en los parámetros cualitativos se atiende a que no haya transmisión comunitaria y que los contagios que se dan pertenecen a brotes conocidos.

"En los dos sentidos vamos bien", ha insistido Repollés, que ha incidido en que "es una situación dinámica" y por eso "en cualquier momento puede haber alguna incidencia, pero si seguimos así, creo que podemos tomar una decisión pronto".

Ha añadido que todas las medidas "son consensuadas con el Gobierno central", también cuando Aragón optó por que estas comarcas retrocedieran a la fase 2. A su entender, "fue la medida necesaria en ese momento" y "proporcional" a la situación epidemiológica "para evitar la transmisión comunitaria y controlar el brote".

"Creo que eso hemos conseguido y me imagino que si las circunstancias epidemiológicas hubiesen sido otras o la medida no hubiese resultado efectiva, hubiéramos tenido que efectuar otras acciones que, de momento, no se contemplan", ha expuesto Repollés.

CAUTOS

La consejera ha advertido, no obstante, de que hay que ser "muy cautos" y no olvidar que en la Comunidad vecina, la comarca del Segrià, cuya capital es la ciudad de Lérida, "ha entrado en confinamiento" y "siempre preocupa que tengamos un brote en un territorio vecino".

A pesar de esto, ha apuntado que la circunstancia de vecindad "se ha dado desde el principio" porque "el personal que fundamentalmente ha resultado infectado en este caso tiene movilidad absoluta" entre las comarcal orientales de Aragón y la zona de Lérida y el Segre.

Al respecto, Repollés ha comentado que Aragón "siempre" ha prestado "colaboración absoluta" a la consejera de Salud catalana, Alba Vergés, "en todos los sentidos, no solo en el sanitario, sino de control, incluso de los límites territoriales".

También ha indicado que los vecinos de la zona oriental de Aragón "tienen costumbre de tener como hospital de referencia el Arnau de Vilanova de Lérida por proximidad", pero "no me consta que haya habido pacientes con la COVID-19 que hayan ido a tratarse" allí, sino pacientes "que en situaciones de urgencia han acudido, como siempre hacen".

La consejera ha agregado que su Departamento ha solicitado el volumen de pacientes residentes en Aragón que ha sido atendido en el Arnau de Vilanova en esta última semana y ha sido "muy poca cantidad".