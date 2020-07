Un inmigrante maliense salva la vida a una mujer enferma de alzheimer al trepar por la fachada

Samba Coulibaly trabaja en un almacén hortofrutícola. Tiene 44 años y lleva 17 residiendo en España. El domingo se convirtió en el héroe de Santiago El Mayor al acudir sin pensárselo al rescate de una anciana septuagenaria que colgaba del balcón de un tercer piso.

La aparición de Samba resultó providencial para salvar a la mujer, porque a su marido que la agarraba ya le flaqueaban las fuerzas. Samba, que no había escalado en su vida, consiguió encaramarse hasta la ventana a diez metros del suelo.

La mujer, enferma de alzheimer, pretendía salir a la calle por la ventana al encontrarse la puerta del domicilio cerrada. Con su hazaña, Samba, ha emulado a otros héroes recientes cuya mejor recompensa ha sido salvar una vida.

"Había mucha gente debajo gritando ayuda. Yo sabía que los bomberos no llegaban y se iba a caer. Subí hasta el tercero a salvarla", cuenta en el vídeo. "Si me dices ahora que suba no puedo, todavía no sé cómo he subido".