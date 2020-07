Sanidad avisa a los que ya han pasado el coronavirus: "No hay que relajarse. Tener anticuerpos no implica tener inmunidad"

El 5,2% de los españoles ha tenido contacto con el coronavirus, según concluye la última oleada del estudio de seroprevalencia realizado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que no aprecia diferencias ni por sexo ni por edad y descarta la inmunidad de grupo.

La tercera oleada del macroestudio que arrancó el pasado 27 de abril en más de 36.000 hogares para medir el nivel de inmunidad de los españoles frente al virus arroja unas cifras muy parecidas a las de los dos estudios anteriores, según ha destacado en rueda de prensa la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán, encargada de dar a conocer los resultados.

La directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, por su parte, ha asegurado que el estudio de seroprevalencia "nos permite visibilizar la capacidad de la ciencia para dar respuesta a los problemas de la sociedad e iluminar la mirada de los gobernantes que tienen que tomar decisiones de extraordinaria complejidad". Así, asegura que el estudio es "único a nivel mundial", porque permite referir resultados también a nivel provincial, por su alta participación, se puede analizar en rangos de edad muy extremos, "desde los bebes hasta los pacientes mayores de 90"; y, por último, porque ofrece "información epidemiológica adicional", mediante preguntas adicionales "que pueden ser de gran utilidad para preparar las medidas que hay que ir tomando".

En la misma línea, Raquel Yotti ha mandado un mensaje de prudencia "para todos aquellos que hayan pasado la enfermedad" y alerta que muchos de los que han superado la Covid-19 "creen que no tienen que seguir las recomendaciones". "No hay que relajarse. Tener anticuerpos no implica tener inmunidad. Hay un 7% de pérdida de anticuerpos detectables y un 14% a lo largo de todo el estudio".